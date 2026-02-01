NEOM : Saïmon Bouabré va déjà quitter le club pour 30 M€

C’est parfois le jeu du mercato et encore plus du côté de l’Arabie saoudite. L’été dernier, le jeune talent monégasque Saïmon Bouabré surprenait son monde en décidant de quitter la Ligue 1 pour la Saudi Pro League et le club de NEOM SC, qui déboursait 12 millions pour le récupérer. Depuis, du haut de ses 19 ans, le jeune U20 de l’équipe de France a disputé 17 matches pour 1 but et 2 passes décisives.

Et donc seulement 6 mois après son arrivée, il pourrait déjà quitter le club. Selon nos informations, Al-Hilal est sur le point de le récupérer dès cet hiver contre 30 millions d’euros. Un accord a été trouvé entre les deux clubs. Il viendrait remplacer l’ailier brésilien Marcos Léonardo qui devrait signer cet hiver du côté de l’Atlético de Madrid.