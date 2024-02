PSG - Real Sociedad : les compositions probables

Après un automne européen agité, au cours duquel ils ont finalement su se sortir péniblement de leur groupe derrière Dortmund, les hommes de Luis Enrique jouent une partie de leur avenir dès ce mercredi soir (21h00) face à la Real Sociedad. Dans un Parc des Princes en fusion, le PSG tentera de prendre une option sur la qualification pour les 1/4 de finale de Ligue des Champions, un stade de la compétition qu’ils n’ont plus connu depuis 2021 et leur triomphe aux dépens du Barça (1-4, 1-1). Alors non, l’adversaire de ce soir ne s’apparentera pas à un candidat au sacre final, comme avaient pu l’être le Real Madrid ou le Bayern Munich ces deux dernières saisons, mais les Parisiens ne devront pas céder à l’excès de confiance face à cette imprévisible Real Sociedad, capable du bon comme du moins bon cette saison.

La bonne nouvelle, c’est que Luis Enrique devrait avoir sous sa main ses meilleurs éléments pour cette rencontre. À l’évidence, le portier italien Gianluigi Donnarumma occupera les buts parisiens et sera protégé, de droite à gauche, par Achraf Hakimi et Marquinhos, laissés au repos face à Lille cette semaine en Coupe de France. Pas de charnière 100% brésilienne en revanche, puisque le solide Danilo Pereira devrait être préféré au jeune Lucas Beraldo, arrivé cet hiver en provenance de Sao Paulo. À gauche, Lucas Hernandez animera logiquement son couloir, alors que le Portugais Nuno Mendes a repris l’entraînement dans la semaine.

Kylian Mbappé bien titulaire, une Real Sociedad moins touchée que prévu

Si l’identité de la défense alignée par Luis Enrique était assez devinable, les premières incertitudes résidaient principalement sur celle du milieu de terrain. Selon le journal L’Équipe, Luis Enrique devrait finalement prioriser le profil de Fabian Ruiz à celui de Manuel Ugarte, tandis que Warren Zaïre-Emery et Vitinha évolueront, eux, un cran plus haut. Touché à la cheville après un vilain tacle de Lilian Brassier il y a une semaine, Kylian Mbappé sera finalement bien titulaire en pointe, comme attendu ces dernières heures. Il sera escorté par deux autres Français : Ousmane Dembélé, à droite, et le déséquilibrant Bradley Barcola, à gauche, ce qui forcera Luis Enrique à se passer de Randal Kolo-Muani et de Gonçalo Ramos, remplaçants au coup d’envoi. Si le flou a longtemps existé autour de la composition d’Imanol Alguacil, que la presse espagnole imaginait privé d’au moins dix éléments, la casse devrait finalement être limitée selon AS Pais Vasco.

Dans les buts, le titulaire habituel Alex Remiro tiendra bien son rang. En défense, l’ancien Rennais Hamari Traoré, récemment revenu de la CAN avec le Mali, aura pour mission d’endiguer les vagues générées par Bradley Barcola. Il sera soutenu par Robin Le Normand et Zubeldia, titulaires sans surprise en charnière. À gauche, l’explosif Javi Galan, prêté cet hiver par l’Atlético après la blessure de Tierney, sera chargé de contenir Ousmane Dembélé. Dans le 4-3-3 échafaudé par Alguacil, le très convoité Martín Zubimendi sera quant à lui épaulé par les internationaux espagnols Mikel Merino (19 sélections) et Brais Mendez (4 sélections). La grande absence basque, car il en fallait bien une au vu de l’hécatombe dont la Real Sociedad a récemment été victime, c’est celle de Mikel Oyarzabal, capitaine et meilleur buteur de son équipe cette saison. Umar Sadiq aura la lourde tâche de combler son absence, tandis que les virevoltants Take Kubo et Ander Barrenetxea dynamiseront, ou du moins, tenteront, de dynamiser les couloirs.

