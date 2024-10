Serie A : l’Atalanta coule Venise, la Fiorentina atomise Lecce

Suite de cette 8e journée de Serie A, et nouveaux succès. Après la courte victoire de Naples sur Empoli (0-1) en début d’après-midi, c’était au tour de l’Atalanta Bergame de marquer des points. En déplacement sur la pelouse de Venise, les hommes de Gian Piero Gasperini se sont facilement imposés (0-2). Le match a rapidement tourné en faveur des Noirs et Bleus. Dès la 7e minute de jeu, Mario Pasalic marquait depuis la surface (0-1), sur une passe de Mateo Retegui. Au retour des vestiaires, le passeur est devenu buteur. Retegui, sur un beau lob, a doublé la mise (47e, 0-2). Triste résultat pour Venise, qui continue sa mauvaise série (4 défaites sur les 5 derniers matchs), et reste lanterne rouge avec ses quatre petits points. De son côté, Bergame assure une belle 6e position.

L’autre rencontre de 15h opposait la Fiorentina à Lecce, dans une partie presque à sens unique (0-6). Danilo Cataldi, bien trouvé par Edoardo Bove aux abords de la surface, a ouvert le score avec un joli but à la 20e minute (0-1). Andrea Colpani a réussi à doubler la mise pour La Viola une dizaine de minutes plus tard (34e, 0-2). Enfin, peu avant la mi-temps, c’était de nouveau au tour de Danilo Cataldi de trouver la voie des filets (45e, 0-3). L’écroulement de Lecce a continué en seconde période. Colpani d’abord pour son doublé (54e, 0-4), puis Beltran pour la manita (61e, 0-5) et enfin Parisi en fin de rencontre (72e, 0-6). À l’issue de la journée, la Fiorentina s’adjuge donc la 5e place, à la différence de but. Lecce, en revanche, à l’image de Venise, continue son inexorable course vers le bas de tableau. Le club pointe actuellement à la 18e place avec 5 points.