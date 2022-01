Juventus : Marley Aké bientôt prêté !

La suite après cette publicité

Il y a un an quasiment jour pour jour, Marley Aké disputait son dernier match avec l'OM en Ligue 1 avant de filer en Italie direction la Juventus à la surprise générale. Bien évidemment, en partant à Turin, le natif de Béziers n'imaginait pas jouer tout de suite avec l'équipe première de la Vieille Dame. Même s’il n’a pas toujours pas évolué de match officiel malgré une bonne préparation avec l’équipe première et de bonnes prestations dans les matchs de préparation, celui qui a disputé quatre matches de Champion's League avec le club phocéen est un titulaire indiscutable en Serie C au sein de la réserve du club.

S'il évolue un peu partout sur le terrain (en attaque mais aussi au milieu), c'est surtout physiquement que le principal intéressé ressent la différence comme nous l'explique un intime du joueur. «Il joue avec les u23 ça se passe bien dans l’ensemble. A Turin travaille beaucoup physiquement et il se sent totalement différent. Il a progressé un peu partout et il pèse 3 kg de plus en moins d’un an. Physiquement ce n'est plus le même».

Le besoin de partir en prêt pour gagner en temps de jeu

Au niveau physique l'ancien Marseillais a progressé, tactiquement aussi notamment lorsqu'il a pu s'entraîner avec les pros. «Il s'est entraîné à plusieurs reprises avec eux et fait des matchs amicaux pendant les trêves.» Un bilan donc positif à écouter son entourage et aucun regret d'avoir quitté son club formateur il y a tout juste un an. «Oui bien sûr, il ne regrette rien, car je ressens de sa progression dans son football et c’est le plus important. Il se sent plus fort, il sent qu'il progresse. C’est pour ça que je suis venu à la Juve.»

Mais forcément, il y a comme un manque, celui d'évoluer chez les pros. S'il a déjà disputé 20 matches (4 buts - 4 passes décisives) avec la réserve du club (Serie C), Marley Aké, qui a goûté les joies du haut niveau avec l'OM se doit de jouer plus pour ne pas freiner sa progression. Et selon nos informations, il y a pas mal de clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et même étrangers qui lorgnent le joueur de la Juventus pour un prêt de six mois. Le standard Liège en Belgique, Le Havre et l'AC Ajaccio France sont intéressés.

Une information que nous confirme d'ailleurs ce proche du joueur âgé de 21 ans et sous contrat avec la Juve jusqu'en juin 2025. «Il est temps pour lui d'aller s'aguerrir loin de Turin pour gagner du temps de jeu et de l'expérience. Il y a quelques clubs de Ligue 1 qui sont venus aux nouvelles, mais la priorité est qu'il joue. On va privilégié le temps de jeu c'est évident. Alors pourquoi pas tenter le coup en Ligue 2, il y a déjà quelques courtisans. La Belgique où les Pays-Bas peuvent aussi être une option». Son départ semble donc quasi acté, reste à savoir où...