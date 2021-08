PSG : Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, des premiers pas en Ligue 1 bien différents

La suite après cette publicité

Alors que l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain est de plus en plus chaude, le mercato du club parisien est déjà plus que sexy. En plus de Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, les Parisiens ont mis la main sur Georginio Wijnaldum, pourtant parti pour rejoindre le FC Barcelone, et Achraf Hakimi. Si ce dernier avait déjà fait des apparitions sous les couleurs parisiennes avant le retour de la Ligue 1, le milieu néerlandais n'avait pas encore joué avec son nouveau maillot. Mais samedi soir face à l'ESTAC (succès 2-1), les deux recrues du PSG ont pu faire leurs premiers pas dans le championnat de France. Et les prestations des deux hommes ont été différentes.

Positionné latéral droit dans le XI de Mauricio Pochettino, Achraf Hakimi a encore une fois démontré tout son talent, que ce soit balle au pied ou sans. En phase offensive, l'international marocain a en effet pu s'illustrer aux avant-postes, le PSG passant à trois défenseurs avec la possession du ballon. Le joueur de 22 ans a donc pu enchaîner les courses dans son couloir. Et ça n'a pas servi à rien puisque c'est lui qui a égalisé pour le club de la capitale sur une ouverture d'Ander Herrera (19e). Mais il y a aussi eu de belles choses sur le plan défensif.

Une première compliquée pour Wijnaldum

Avec Renaud Ripart ou encore Youssouf Koné, qui est beaucoup monté côté troyen, Achraf Hakimi a eu pas mal de travail dans son couloir et ce dernier a plutôt bien fait le job avec quelques interventions de qualité. Le Marocain a donc brillé au Stade de l'Aube, à l'inverse de son nouveau coéquipier Georginio Wijnaldum. Alors certes, le latéral parisien avait déjà plus de matches dans les jambes, mais le Néerlandais a semblé en difficulté dans l'entrejeu. Face à des Troyens très intéressants balle au pied, notamment dans la relance, l'ancien joueur de Liverpool était parfois perdu aux côtés d'Ander Herrera et Danilo.

Un peu absent dans la construction du jeu parisien, le joueur de 30 ans a également connu quelques difficultés en défense, avec un temps de retard sur les phases rapides des hommes de Laurent Batlles, même si sa deuxième période était un peu mieux. Georginio Wijnaldum faisait bien sûr ses grands débuts avec le PSG, donc il faudra attendre pour tirer un bilan. Mais au Stade de l'Aube, les deux recrues parisiennes, en attendant de voir Ramos et Donnarumma, n'ont pas eu le même rayonnement. Et ce qui est sûr, c'est que le Néerlandais essayera de faire bien mieux samedi au Parc des Princes, contre le RCSA.