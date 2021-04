Liga : Osasuna et Getafe se quittent dos à dos

Cette 29ème journée de Liga continuait ce samedi après-midi avec la rencontre entre Osasuna et Grenade, respectivement 13ème et 14ème au classement avant le coup d’envoi avec un point d’écart. Match important du milieu de tableau donc entre deux équipes qui n’ont pas encore assuré leur maintien à 9 journées de la fin de la saison.

En première période, aucune des deux équipes ne parvenait à trouver le chemin des filets. 0-0 à la pause donc. En seconde période, rien ne changeait et les deux équipes se quittent sur un match nul et vierge et restent dans la deuxième partie de tableau.

