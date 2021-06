Cristiano Ronaldo refroidit la Juve, toute l'Europe attend au tournant l'Équipe de France

La suite après cette publicité

Les projecteurs européens braqués sur la finale du premier tour

C'est le Jour J ! Les Bleus entament enfin leur campagne européenne, ce soir à Munich. «La première gorgée de bière» titre d'ailleurs L'Équipe en une de son édition ce matin. Un choc d'entrée pour les hommes de Deschamps qui vont pouvoir rapidement se mettre dans le bain de la compétition après des derniers jours agités. Côté allemand, Bild titre ce matin : «Jogi, nous voulons un nouveau conte de fées d'été». Une demande au sélectionneur de la Mannschaft après les échecs de 2016 et de 2018 et alors que ce dernier quittera son poste à l'issue de la compétition. Une chose est sûre, l'Europe du football attend ce match avec impatience, à l'image de l'Espagne où Marca titre ce matin : «Une finale pour commencer». Un match des étoiles qui sera également scruté avec attention de l'autre côté des Alpes où La Gazzetta dello Sport passe, ce matin en revue les deux onze en titrant «De Mbappé à Neuer, un face-à-face de géants».

La presse espagnole cartonne les choix de Luis Enrique

En Espagne, l'entrée en lice des hommes de Luis Enrique, hier soir n'a pas convaincu. «Tout bien, sans le but» titre d'ailleurs Marca en une de son édition, ce matin. Opposés à des Suédois qui n'ont rien proposé de toute la rencontre, les Espagnols ont concédé un match nul (0-0) d'entrée. Pas de but et donc pas de célébration comme le met en avant Estadio Deportivo en une de son édition, ce matin. Une critique qui vise Enrique, le sélectionneur qui a tardé à effectuer certains changements durant le match. «Un siège sans objectif» peut-on également lire en une de AS, ce matin. Malgré une forte domination mais souvent stérile, l'attaque espagnole n'a pas réussi à trouver la faille, à l'image d'Alvaro Morata qui s'est une nouvelle fois illustré par son manque d'efficacité dans la zone de vérité. Assez pour remettre en question sa présence dans le onze espagnol, selon Super Deporte. Le quotidien valencian qui ajoute que Gerard Moreno a montré bien plus d'envie en quinze minutes que l'attaquant de la Juve, et doit absolument être titularisé lors du prochain match.

Cristiano Ronaldo ouvre la porte à un départ de la Juventus

Le capitaine de la Seleção fait les gros titres de la presse italienne, ce matin, à commencer par La Gazzetta dello Sport selon qui CR7 a dit adieu à la Juve. Interrogé sur son avenir, le Portugais a botté en touche, estimant que seul le Portugal occupait ses pensées. Une déclaration reprise également par le Corriere dello Sport, ce matin selon qui l'attaquant de la Juventus a clairement refroidi la Vieille Dame. Et il n'en fallait pas plus pour remettre une pièce dans la machine, notamment avec La Gazzetta dello Sport qui explique dans ses pages intérieures que le PSG serait toujours une option envisageable pour le Portugais, au même titre que Manchester United. Affaire à suivre.