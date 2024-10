Ligue des Nations : l’Espagne brille et se qualifie pour les quarts de finale, le Portugal se casse les dents en Écosse

Tenue en échec lors de la première journée par la Serbie, l’Espagne avait une petite revanche à prendre dans ce groupe 4 sur ces mêmes Serbes. Sous la pluie abondante de Cordoue et Lamine Yamal blessé et rentré à Barcelone, la Roja a comme d’habitude pris le contrôle des débats et s’est même facilitée la tâche en ouvrant le score dès la 5e minute par cette tête de Laporte. Rajkovic (15e, 34e, 42e) et le poteau trouvé par Merino (16e) empêchaient les champions d’Europe de prendre le large trop tôt dans cette partie. Après les 20 premières minutes, le rythme retombait d’ailleurs, offrant un peu de répit à une équipe de Serbie complètement dépassée.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, l’Espagne repartait de l’avant et manquait encore l’occasion de creuser l’écart. Cette fois, Morata envoyait son pénalty en tribune (54e) et laisser son adversaire en vie. Si Rajkovic restait vigilant (61e), Mitrovic, pourtant en position idéale, a bien failli profiter du scénario pour égaliser (63e). Morata mettait finalement fin au suspense en convertissant l’offrande de Fabian Ruiz (2-0, 65e). Cette fois, la Serbie s’avouait vaincue, d’autant que Pavlovic laissait ses partenaires à dix, laissant dans le même temps à Baena l’opportunité de convertir son splendide coup-franc (3-0, 77e). L’Espagne verra les quarts de finale de cette Ligue des Nations.

À lire

Quand Luis Enrique soupçonnait Fabian Ruiz

Le Portugal déçoit

Elle a déjà 6 points d’avance sur son adversaire du soir, 3e, à deux journées de la fin de cette phase de groupes. La Roja peut encore être rejointe par le Danemark, auteur d’un match nul ce soir contre la Suisse (2-2). Avec 7 points, les coéquipiers de Pierre-Emile Højbjerg, titulaire et capitaine ce soir, ont, eux aussi, fait un grand pas vers la qualification, alors même qu’ils ont été menés deux fois au score à Saint-Gall. Isaksen (27e) et Eriksen (69e) ont répondu à Freuler (26e) et un penalty d’Amdouni juste avant la pause (45e+2). La Nati est quasiment reléguée en Ligue B.

La suite après cette publicité

Enfin, dans le groupe 1 de cette Ligue A, le Portugal a franchement déçu en étant incapable de marquer en Écosse (0-0). Malgré Ronaldo, Jota ou encore Conceição, la Seleçao n’a jamais réussi à prendre le dessus sur le collectif bien organisé de la Tartan Army, ni sur sa défense rugueuse. Gordon a tout de même du effectuer quelques arrêts mais ça parait bien maigre pour un Portugal toujours leader, trois points devant la Croatie, et quasi qualifié pour les quarts de finale. Les hommes de Luka Modric ont quant à eux de gros regrets puisqu’ils ont mené de deux buts en Pologne avant d’être rejoint pour finalement concéder le nul 3-3.

Retrouvez le classement de la Ligue des Nations ici

La suite après cette publicité

Les résultats des matchs du soir :

Ligue des Nations A :

Groupe 1 :

Pologne 3 - 3 Croatie : Zielinski (5e), Zalewski (45e), Szymanski (68e) ; Sosa (19e), Sucic (24e), Baturina (26e)

Ecosse 0 - 0 Portugal

Groupe 4 :

Espagne 3 - 0 Serbie : Laporte (5e), Morata (65e), Baena (77e)

Suisse 2 - 2 Danemark : Freuler (26e), Amdouni (sp 45e+2) ; Isaksen (27e), Eriksen (69e)

Ligue des Nations C :

Groupe 2 :

Kosovo 3 - 0 Chypre : Rrahmani (30e), Krasniqi (52e), Sahiti (70e)

Lituanie 1 - 2 Roumanie : Kucys (sp 7e) ; Marin (sp 18e), Dragus (65e)

Groupe 3 :

Biélorussie 1 - 1 Luxembourg : Politevich (54e) ; Rodrigues (sp 78e)

Irlande du Nord 5 - 0 Bulgarie : Price (15e, 29e, 81e), Mitov (csc 32e), Magennis (89e)