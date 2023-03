Candidature Euro 2032 : l’Italie doit encore investir près de 1,5 milliard d’euros

Avec la Turquie et la Russie (candidature finalement annulée par l’UEFA en raison de l’invasion en Ukraine), l’Italie a également posé un dossier de candidature officielle pour l’organisation de l’Euro 2032. Mais dans un pays où les stades sont vieillissants avec une économie footballistique toujours plus instable, le pays de la Nazionale doit encore peaufiner certains aspects de son dossier. Le ministre des Sports, Andrea Abodi (SP) a fait le point sur cet événement prévu dans un peu moins de dix ans, à la Rai GR Parlamento : «Nous parlons d’améliorer les biens publics. Je ne crois pas que ce qui est nécessaire doive être mis en place par le gouvernement, il faut un modèle de participation financière, j’ai lancé l’idée du fonds immobilier du stade, où même les administrations municipales peuvent et doivent faire leur part. Un comité interinstitutionnel avec quelques ministères clés sera officialisé dans les prochains jours et ce sera un véritable témoignage du gouvernement pour accompagner ce processus de développement au-delà des décisions de l’UEFA», a alors déclaré le ministre du gouvernement d’extrême droite de Giorgia Meloni.

La prochaine grande mission sera de financer les travaux des grandes enceintes italiennes : «Combien d’argent faut-il pour les stades ? Turin est un stade d’avant-garde, Rome et Milan devront être améliorés, il y a différentes idées sur Milan. Pour les stades qui restent, il y en a environ 1,5 milliard, mais le point est le rôle dans la ville, je ne pense pas que ce soit un coût mais un investissement rentable, mais ils doivent être sûrs, accessibles, respectueux de l’environnement et des stades intelligents de la technologie». Pour rappel, les villes italiennes choisies et inclues dans le dossier de candidature sont les suivantes : Rome, Milan, Naples, Turin, Palerme, Gênes, Bologne, Florence, Bari, Cagliari et Vérone. Le pays hôte sera officiellement déterminé en septembre prochain.

