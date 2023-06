Atlético : un référendum pour revenir à l’ancien écusson

Une petite révolution se prépare à l’Atletico de Madrid. Le club madrilène va convoquer une réunion du conseil pour procéder à un vote sur un changement de l’écusson ou non. Il s’agirait du retour à l’ancien écusson et du maintien de l’actuel. Cette mesure a été prise après que 61 021 membres, soit 44 % des 138 477 membres des Colchoneros, ont exprimé le souhait que ce changement soit envisagé. Miguel Ángel Gil, le directeur général du club, s’est ainsi engagé à procéder au changement si tel était le résultat du vote dans une lettre ouverte publiée par Marca. En voici une partie.

« Il y a 72 heures, le club a publié un communiqué dans lequel nous annoncions, à la demande de la Commission sociale, le lancement d’une consultation pour savoir combien de membres souhaitaient que nous envisagions la possibilité de changer l’écusson actuel et de revenir à l’écusson précédent. (…) Après avoir vérifié le résultat, dans lequel près de la moitié de notre masse sociale (61 021 membres, ce qui représente 44% des 138 477 membres du club) a exprimé son désir que le club envisage le changement, nous convoquerons un conseil d’administration dès que possible afin de convenir de la mise en œuvre d’un vote contraignant dans lequel vous pourrez choisir entre le maintien de l’écusson actuel et la réintroduction de l’écusson précédent. Si vous décidez de revenir à l’ancien écusson, je m’engage à effectuer le changement dans les plus brefs délais, en respectant évidemment les limites de nos contrats de sponsoring et de licence. »

