Exclu FM : Liverpool songe à se faire prêter Tanguy Ndombele

Son talent est indéniable, sa capacité à porter le ballon vers l’avant et casser des lignes font toujours très mal. Autant de qualités qui avaient convaincu Tottenham de lâcher 60 M€ pour arracher Tanguy Ndombele à l’OL l’été dernier. Oui mais voilà, l’inconstance de l’international tricolore, voire même une certaine nonchalance déjà aperçue à Lyon, n’ont pas faibli à l’heure de fouler les vertes pelouses de Premier League. Et les premiers mois de Tanguy Ndombele (23 ans) à Tottenham ne furent pas un long fleuve tranquille. Joueur réclamé par Mauricio Pochettino et recrue la plus chère de l’histoire des Spurs, Tanguy Ndombele a connu des fortunes diverses sous les couleurs du club anglais où son irrégularité et ses pépins physiques (seulement 19 apparitions en Premier League, deux buts marqués) ont plombé sa saison.

Et que dire de sa relation avec José Mourinho qui s’est rapidement dégradée au point d’atteindre le point de non-retour avec une déclaration lourde de sens du technicien portugais, visiblement très déçu du rendement de son milieu tricolore. « Ndombele ? Il est tout le temps blessé. Il est blessé, pas blessé, il joue un match, la semaine suivante il est blessé... Ensuite, il rejoue un match, on est plein d'espoir, et c'est ainsi depuis le début de la saison. C'est un souci, bien entendu », s'était notamment agacé The Special One au début de l’année lorsqu'il était interrogé au sujet de l’ancien Lyonnais.

Rien d’étonnant donc de voir les rumeurs de départ fleurir ici ou là. Annoncé du côté du FC Barcelone pour remplacer Ivan Rakitic, ou encore de Manchester United, de la Juventus Turin et même du PSG, Tanguy Ndombele assurait pourtant en coulisses vouloir convaincre José Mourinho de ses capacités à devenir incontournable chez les Spurs comme l’expliquaient des indiscrétions du Telegraph en début de semaine. Oui mais voilà, le président du club londonien ne l’entend pas de cette oreille et pourrait être tenté de se séparer de son très coûteux milieu de terrain, et ce, même s’il apprécie tout particulièrement son profil et ses qualités.

Un prêt payant avec option d’achat dans les tuyaux ?

Selon nos informations, Liverpool est revenu aux nouvelles ces derniers jours. L’intérêt des Reds n’est pas nouveau et date déjà de l’an dernier. Mais les champions d’Europe n’avaient pas été aussi pressants que leur adversaires en finale de la Ligue des Champions 2019 qui avaient fini par rafler la mise. Aujourd’hui, la formation de Jürgen Klopp n’a pas vraiment besoin d’un joueur tel que Ndombele, elle qui possède déjà un milieu assez fourni avec un trident infernal composé de Fabinho, Jordan Henderson et Giorgio Wijnaldum. Et si James Milner est toujours aussi précieux, il a 34 ans et ne représente pas vraiment l’avenir du club, de même qu’un Naby Keita très décevant depuis son arrivée.

L’opportunité menant à l’ancien Lyonnais pourrait donc être idéale, notamment si Liverpool parvient à se le faire prêter. La perspective de l’envoyer en prêt payant avec une grosse option d’achat pourrait permettre à Tottenham de capitaliser sur un joueur à fort potentiel avec pourquoi pas l’idée de retrouver sa mise initiale voire même en tirer un montant supérieur si l’international tricolore parvient enfin à gagner en régularité. Le joueur, lui, pourrait trouver une occasion unique de briller loin des Spurs et de José Mourinho pour lancer définitivement sa carrière à l’étranger, à Liverpool ou ailleurs.