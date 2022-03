Un magnat turc prêt à racheter Chelsea, le Real Madrid veut faire confiance à un Frenchie pour battre le PSG

La suite après cette publicité

Chelsea bientôt sous pavillon

La vente de Chelsea fait encore les gros titres ce matin. The Times est revenu ce samedi sur l'avenir du club londonien, plongé dans l'incertitude après qu'il ait été révélé que Roman Abramovitch rompt ses liens avec le Royaume-Uni. On apprend surtout ce matin dans les colonnes du Daily Mirror qu’un milliardaire turc serait prêt à racheter les Blues. Roman Abramovitch se serait rendu en Turquie en jet privé pour discuter éventuellement de la vente de Chelsea avec le magnat turc Muhsin Bayrak. Une information confirmée par le Daily Express qui parle du «bonheur turc de Chelsea». Le potentiel acheteur a déclaré au journal turc Yeni Safak qu’il «négocie les conditions de l'achat de Chelsea avec les avocats de Roman Abramovitch» et qu’il «arborera bientôt le drapeau turc à Londres».

Camavinga dans le grand bain

Le Real Madrid s’apprête à réaliser un gros coup en Liga. Les Madrilènes ont «une occasion en or» ce soir contre la Real Sociedad comme nous le présente AS, celle de prendre encore plus d'avance en tête de la Liga. Séville a manqué l'opportunité de revenir provisoirement à trois unités de la Casa Blanca hier soir. Alavés a tenu tête au club andalou et accroché un match nul 0 à 0. «Une ancre», pour Estadio Deportivo. Marca rappelle sur sa Une ce samedi que la rencontre de ce soir sera surtout «un match de répétition» avant d'affronter le PSG pour le Real. Plus que 4 jours avant le match retour de Ligue des Champions. Avec l'absence de Kroos et Valverde, un Français pourrait bien faire son retour comme titulaire, le jeune Eduardo Camavinga. Carlo Ancelotti a déjà confirmé en conférence de presse qu'il comptait bel et bien sur l'ancien Rennais : «il est heureux, excité. La position de pivot a été plus difficile pour lui, car c'est une position très tactique. En tant que milieu de terrain, il peut utiliser davantage son énergie. Demain, il est une option.» La presse madrilène espère également le voir aligné face aux Parisiens.

Le triplé d'El Toro

La presse italienne s’enflamme après l’énorme match de l’Inter hier soir contre la Salernitana qui a enflammé les quotidiens italiens ce matin. Opposés à la lanterne rouge, les Nerazzurri voulaient absolument s’imposer, et marquer les esprits. Leur dernière victoire en Serie A remontait au 22 janvier 2022. Comme un ras-le-bol, les Intéristes ont étrillé le club de Franck Ribéry 5-0. Un doublé de Dzeko, et un triplé de Lautaro Martinez. L’Argentin fait la Une du Corriere dello Sport, «le réveil d'El Toro». Des buts qui vont redonner confiance à l’attaquant, qui n’avait pas trouvé le chemin des filets en championnat depuis le 17 décembre, c’était déjà contre la Salernitana. «Lautaro d’abord» écrit Tuttosport sur sa première page. L’Inter reprend provisoirement la tête du Scudetto. Avec un jeu de mots, La Gazzetta dello Sport titre «LauDoro, et l’Inter recommence». Les hommes de Simone Inzaghi ont fait le plein de confiance à quatre jours d'un déplacement à Anfield en 8ème de final retour de la Ligue des champions.