Real Madrid : personne ne veut de Reinier en Europe

Une carrière en chute libre. Arrivé dans le sillage de Vinícius Júnior et Rodrygo au Real Madrid en 2020, Reinier connaît pour le moment une fortune bien diverse de celle de ses aînés. Prêté au Borussia Dortmund, puis à Gérone cette saison, le joueur de 21 ans enchaîne les expériences infructueuses. En l’espace de trois ans, l’ancien joueur de Flamengo n’a marqué que deux buts et doit aujourd’hui se contenter d’un rôle de remplaçant chez les Blanquivermells.

La suite après cette publicité

De ce fait, difficile de trouver une porte de sortie au Brésilien. Le média UOL Esporte révèle que le joueur aurait à l’heure actuelle plus l’embarras que le choix en ce qui concerne son avenir. En Europe, aucun club ne serait prêt à tenter le pari d’un transfert sec après ses dernières saisons galère. La publication précise que le Real Madrid pencherait davantage pour un nouveau prêt, mais que les seuls clubs intéressés seraient pour le moment Flamengo et les Corinthians, au Brésil. Deux options non privilégiées par Reinier, qui aimerait lui rester sur le Vieux-Continent.

À lire

Chelsea va faire une offre pour Manuel Ugarte