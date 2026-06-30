Pays-Bas - Maroc : les notes du match

Alors que le Brésil s’est offert le scalp du Japon (2-1) et que le Paraguay a réalisé un exploit contre l’Allemagne (1-1, 4-3 aux tirs au but), les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 nous offraient un sacré choc entre les Pays-Bas et le Maroc. Les Oranjes s’alignaient dans un 3-4-3 avec Nathan Aké qui venait renforcer l’axe de la défense. Devant, Brian Brobbey était épaulé par Crysencio Summerville et Cody Gakpo. Du côté des Marocains, c’était un 4-2-3-1 classique avec Neil El Aynaoui et Ayyoub Bouaddi dans l’entrejeu. Devant, Ismaël Saibari était soutenu par Brahim Diaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss.

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Et on démarrait sur un bon rythme entre deux équipes entreprenantes. Les Pays-Bas avaient le ballon et essayaient de jouer dans la profondeur contre un Maroc bien organisé. Cela passait proche d’aller au fond quand Ryan Gravenberch lançait Crysencio Summerville côté droit. Ce dernier ne tirait pas et cherchait Brian Brobbey au point de penalty permettant à Issa Diop de repousser (16e). Derrière, le Maroc s’obtenait deux grosses occasions coup sur coup. Sur corner, Neil El Aynaoui voyait sa tête être repoussée par Bart Verbruggen (20e). Le portier de Brighton détournait ensuite une lourde frappe d’Achraf Hakimi (21e). La pause fraîcheur faisait du bien aux Oranjes qui reprenaient le jeu à leur compte même s’ils manquaient de justesse dans les derniers choix.

Le Maroc a obtenu les prolongations et a gagné aux tirs au but

Il fallait attendre une frappe surpuissante de Micky van de Ven que Yassine Bounou détournait en corner pour voir enfin une grosse occasion franche des Néerlandais (44e). Le Maroc avait une dernière grosse possibilité avant la pause sur un coup franc d’Achraf Hakimi. À bout portant, Ismaël Saibari déviait à gauche du cadre (45e +6). En seconde période, le Maroc revenait avec de bonnes intentions et Achraf Hakimi semait la zizanie. Le latéral du Paris Saint-Germain allait toucher la barre après s’être défait de Nathan Aké (52e). Juste après, il pensait filer au but, mais Micky van de Ven effectuait un retour complètement fou (56e). Deux grosses alertes pour les Pays-Bas qui s’en sortaient bien.

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Derrière, le rythme retombait et la pause fraîcheur allait faire du bien aux Oranjes. Profitant notamment d’une déviation de la tête de l’entrant Wout Weghorst, Crysencio Summerville déboulait jusqu’à la surface adverse. Si Noussair Mazraoui le déséquilibrait légèrement, Cody Gakpo suivait et ajustait Yassine Bounou (1-0, 73e). Un sacré coup sur la tête du Maroc qui avait eu les meilleures occasions, mais manquait de justesse. Mais alors qu’on pensait la victoire néerlandaise acquise, Chemsdine Talbi déposait un centre sur la gauche vers le point de penalty et Issa Diop allait conclure de la tête (1-1, 90e +1). Un but qui emmenait alors les deux formations dans des prolongations.

Et alors que le moindre but pouvait mettre son adversaire K-O, le Maroc était proche de mettre l’uppercut parfait. Trouvé dans la surface par Ismaël Saibari, Soufiane Rahimi crochetait Teun Koopmeiners et frappait à bout portant. Sorti vite de ses cages, Bart Verbruggen repoussait de justesse en corner (96e). Le rythme par la suite retombait et il ne se passait plus grand-chose jusqu’à la séance de tirs au but. Un exercice où Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville se sont manqués pour les Oranjes contre Neil El Aynaoui et Achraf Hakimi pour les Marocains. Le Maroc s’est imposé sur le score de 3-2 dans cette séance, se qualifie en huitièmes de finale et affrontera le Canada.

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L’Homme du Match - Bart Verbruggen (9) : le gardien néerlandais a été l’un des grands acteurs des Oranje. Dès le premier acte, il a donné le ton avec une parade réflexe exceptionnelle sur la tête d’El-Aynaoui à bout portant (20e), avant de s’envoler quelques instants plus tard pour détourner une demi-volée dangereuse d’Hakimi (21e). Toujours vigilant, il a ensuite répondu présent sur une tentative déviée d’El-Khannouss au retour des vestiaires (58e). Mais son intervention la plus importante reste sans doute celle devant Hakimi, parti dans le dos de la défense et venu buter sur lui avant de trouver la barre transversale (52e). Solide dans les airs, serein dans ses relances et décisif à plusieurs reprises, il a écœuré les Lions de l’Atlas et préservé le précieux avantage acquis par les siens. Déjà décisif à plusieurs reprises dans le temps réglementaire, il maintient les Oranje en vie pendant la prolongation avec une parade exceptionnelle devant Rahimi (97e), probablement l’arrêt du match. Sans lui, les Pays-Bas auraient été éliminés bien avant les tirs au but.

Pays-Bas

- Bart Verbruggen (9) : voir ci-dessus

- Jan Paul van Hecke (6) : le défenseur de Brighton a vécu un match rugueux. Rapidement ciblé par l’engagement marocain, il a répondu présent dans les duels malgré plusieurs contacts appuyés. Touché à la tête après un choc avec Mazraoui, il a dû quitter temporairement la pelouse alors qu’il saignait abondamment (38e). Avant cela, il avait livré une prestation sérieuse dans les interventions et la couverture. Pas toujours à l’aise lorsque le Maroc accélérait dans son dos, mais il est resté concentré et appliqué jusqu’au bout.

- Virgil van Dijk (6) : le capitaine néerlandais a confirmé son statut de patron. Très autoritaire dans les duels aériens et rarement pris à défaut pendant la majeure partie de la rencontre, il a rassuré son équipe lorsque le Maroc poussait. S’il se fait surprendre par l’appel d’Hakimi sur l’occasion qui termine sur la barre (52e), il a parfaitement réagi ensuite. Son retour salvateur devant Saibari à cinq minutes du terme (85e) symbolise son match avec de la maîtrise, de l’expérience et beaucoup de sang-froid dans les moments chauds. Sur l’égalisation de Diop dans le temps additionnel, le défenseur marocain trouve l’espace entre Van Dijk et Koopmeiners pour placer sa tête victorieuse (90+1e). Une erreur collective plus qu’individuelle, mais qui empêche le patron néerlandais d’obtenir une meilleure note.

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- Nathan Aké (5) : placé dans l’axe gauche de la défense à trois, le joueur de Manchester City a rendu une copie propre. Il a bien contenu les mouvements de Brahim Diaz et d’El-Khannouss lorsqu’ils venaient dans sa zone. Sans être spectaculaire, il a souvent permis aux Oranje de ressortir proprement sous pression. Sérieux défensivement, il a quitté ses partenaires à la 71e minute pour laisser sa place à Teun Koopmeiners.

- Denzel Dumfries (4,5) : une rencontre contrastée. Offensivement, il a tenté d’apporter du danger sur son couloir et s’est montré plus entreprenant au fil du match. Défensivement, il a souffert par séquences face aux projections marocaines. Il passe même tout près du but contre son camp sur une déviation malheureuse qui termine sur le poteau extérieur (62e). Il a néanmoins tenu son rang dans les dernières minutes malgré plusieurs situations chaudes dans sa zone.

- Ryan Gravenberch (4,5) : le milieu de Liverpool a livré une prestation de l’ombre mais précieuse. Présent dans les duels, actif à la récupération et souvent disponible pour ressortir les ballons, il a participé à l’équilibre de son équipe dans une rencontre longtemps verrouillée. Moins brillant offensivement que d’habitude, il a néanmoins énormément travaillé pour contenir les transitions marocaines. Touché en fin de rencontre, il a serré les dents pour terminer la partie. Important dans les courses et les efforts défensifs, mais moins influent avec le ballon que Frenkie de Jong. Remplacé à la 86e minute par Quinten Timber (non noté) qui a complètement loupé son tir au but.

- Frenkie de Jong (5) : comme souvent, le métronome néerlandais a donné le tempo. Très disponible à la construction, il a permis aux Oranje de respirer lors des longues séquences de possession. Son activité défensive a également été précieuse, notamment sur les nombreux coups de pied arrêtés marocains. Pas forcément flamboyant, mais indispensable dans la maîtrise collective. Le milieu du Barça a été l’un des rares Néerlandais capables de casser le pressing marocain par la passe ou la conduite. Il a également beaucoup couru pour soulager sa défense avant d’être remplacé par Marten de Roon (non noté).

- Micky van de Ven (6,5) : probablement le meilleur défenseur de champ néerlandais sur cette rencontre. Très agressif dans le bon sens du terme, il a multiplié les interventions importantes. Son énorme retour sur Hakimi lancé dans la surface (55e) vaut presque un but. Il s’est également illustré offensivement avec une frappe lointaine qui a obligé Bounou à une superbe parade avant la pause (44e). Une prestation complète. Remplacé à la 86e minute par Jorrel Hato (non noté).

- Crysencio Summerville (6) : discret pendant une bonne partie du match, il a fini par faire la différence au meilleur moment. Très surveillé, il a eu du mal à exister dans les petits espaces mais n’a jamais cessé de provoquer. Sur l’action du but, il réalise parfaitement la transition en contre et trouve Gakpo d’une passe intelligente après sa percée plein axe (72e). Une action décisive qui change tout. Très remuant malgré des périodes plus discrètes, il est directement impliqué sur l’ouverture du score avec une superbe transition et une passe décisive pour Gakpo. Il continue ensuite de poser des problèmes à la défense marocaine, notamment sur l’action sauvée in extremis par Mazraoui à la 90+5e. Courageux jusqu’au bout malgré les crampes en prolongation. Néanmoins il a complètement raté sa tentative lors de la séance de tirs au but.

- Cody Gakpo (7) : longtemps discret dans une rencontre fermée, l’attaquant de Liverpool a encore répondu présent lorsque son équipe avait besoin de lui. Peu trouvé dans de bonnes conditions avant la pause, il a continué à multiplier les déplacements. Son appel sur le contre néerlandais est parfaitement senti et sa finition du pied droit est clinique pour tromper Bounou (72e). Son troisième but du tournoi semblait qualifier les siens avant l’égalisation de Diop. Généreux dans les efforts, il a terminé épuisé avant d’être remplacé par Justin Kluivert (non noté) qui a loupé son tir au but.

- Brian Brobbey (4) : moins en vue que lors des phases de groupes, l’avant-centre néerlandais a vécu une soirée compliquée. Bien contenu par Diop et Riad, il a eu du mal à peser dans la surface marocaine. Combatif dans les duels et généreux dans les appels, il n’a cependant jamais trouvé les espaces nécessaires pour faire parler sa puissance. Remplacé par Wout Weghorst (5), qui s’est surtout battu dans les duels sans réussir à faire basculer la rencontre.

Maroc

- Yassine Bounou (7) : peu sollicité durant une bonne partie du premier acte, le portier d’Al-Hilal a parfaitement répondu présent au moment où son équipe en avait besoin. Sa superbe horizontale sur la lourde frappe de Micky Van de Ven juste avant la pause a permis au Maroc de rentrer aux vestiaires avec un score nul et vierge. Il ne peut rien faire sur le but néerlandais en seconde période. Il réalise encore une fois une parade exceptionnelle lors de la séance de tirs au but.

- Achraf Hakimi (6) : le capitaine marocain a énormément apporté dans son couloir. Très actif offensivement, il n’est pas passé loin d’ouvrir le score d’une frappe puissante bien repoussée par le gardien néerlandais. Au retour des vestiaires, il trouve la barre sur une nouvelle occasion. Son activité offensive a logiquement laissé des espaces dans son dos. Et sur le but de Cody Gakpo, il se trouve assez loin. Il rate son penalty lors de la séance et globalement il reste encore un peu en dessous techniquement des autres.

- Issa Diop (8) : un match de patron. Très solide dans les duels face à Brobbey, il a rassuré toute son arrière-garde par son placement et son impact physique. Une prestation très autoritaire face à une équipe néerlandaise réputée pour son impact physique. Et c’est lui qui égalise dans le temps additionnel sur une tête rageuse. Un but mérité qui clôture une solide prestation de sa part.

- Chadi Riad (6) : propre dans ses relances, agressif dans les interventions et toujours bien placé pour couper les trajectoires. Il a parfaitement contenu les appels néerlandais mais il a chuté physiquement au fil de la rencontre. Touché à la cuisse visiblement, il a été moins impactant et il perd son duel avec Weghorst qui offre le but aux Néerlandais. Remplacé par Salah-Eddine à la 75e. Le latéral droit est rapidement rentré dans son match et a fait du bien aux siens dans l’intensité et les courses défensives.

- Noussair Mazraoui (7) : solide une nouvelle fois dans ce rôle de latéral gauche. Très juste techniquement, il a proposé des solutions à la relance tout en fermant parfaitement son couloir. Il a réalisé plusieurs interventions décisives qui ont permis à son équipe de souffler. Un peu loin de Summerville sur le but de Gakpo. Il s’est bien remis ensuite surtout dans ce rôle de défenseur central.

- Ayyoub Bouaddi (5,5) : le milieu de 18 ans a fait un travail correct. Le Lillois n’a jamais semblé impressionné par l’événement, orientant le jeu avec beaucoup de calme et récupérant plusieurs ballons importants. En revanche, il a semblé trop timdie dans ses prises d’initiative avec le ballon et cela a parfois freiné le jeu de son équipe. Remplacé par Samir El Mourabet à la 67e. Le milieu de Strasbourg a été très cohérent avec le ballon apportant de la maitrise technique. Une belle entrée de sa part.

- Neil El Aynaoui (7) : encore un énorme travail de l’ombre. Précieux dans les duels et les compensations, il a permis au Maroc de rester compact tout en se projetant intelligemment lorsque l’occasion se présentait. Son énorme débauche d’énergie ne lui permet par contre pas d’être assez pertinent dans les transitions où on sent un manque de lucidité. Mais on ne peut pas lui en vouloir tant il a été impressionnant dans le repli défensif.

- Azzedine Ounahi (7) : très disponible entre les lignes, il a beaucoup bougé. Un match très intéressant de sa part car il a assumé son rôle de leader de l’entrejeu marocain. Il s’est constamment rendu disponible et sa qualité technique a permis à son équipe de sortir du pressing plus d’une fois. On aurait parfois aimé le voir se projeter un peu plus par moment. Remplacé par Rahimi à la 86e. Le Marocain a probablement loupé la balle de match dans les prolongations. A bout portant après un bon crochet, il a tiré sur un Bart Verbruggen exceptionnel. Chanceux sur son tir au but où Verbruggen met le but dans son camp.

- Brahim Diaz (5) : il a souvent cherché à déséquilibrer timidement la défense néerlandaise grâce à sa qualité technique. Après une période bien trop discrète, il a tenté de se rendre disponible entre les lignes. Mais c’était trop léger pour espérer faire la différence face à un bloc néerlandais solide. Remplacé par Gessime Yassine à la 79e. Le Strasbourgeois a fait du bien dans l’envie à son équipe. Sa qualité technique a soulagé les siens.

- Ismael Saibari (6,5) : constamment recherché par ses partenaires, il a pesé entre les lignes et aurait pu ouvrir le score juste avant la pause, arrivant de peu trop court sur le coup franc d’Hakimi. Son activité a posé énormément de problèmes aux Oranje. S’il a laissé beaucoup d’énergie et a donc perdu de la lucidité en commettant quelques fautes, il a globalement été très intéressant avec le ballon, avec quelques coups d’éclat.

- Bilal El Khannouss (6) : très impliqué des deux côtés du terrain. Son excellent retour défensif devant Summerville a parfaitement illustré son investissement. Techniquement propre, il a souvent permis au Maroc de ressortir sous pression. Mais comme souvent dans ce genre de match, avec une aussi grosse débauche d’énergie, difficile de garder sa lucidité devant les buts. Remplacé par Chemsdine Talbi à la 87e. L’attaquant de Sunderland a fait une entrée très intéressante avec notamment ce sublime centre pour l’égalisation marocaine. Sa pointe de vitesse a permis à son équipe de se montrer aussi dangereux dans les transitions.