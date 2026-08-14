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Fabio Baldé rejoint Strasbourg

Par Samuel Zemour
1 min.
Fabio Amado Uri Baldé, à Hambourg @Maxppp

Le Racing Club de Strasbourg a officialisé ce jeudi l’arrivée de Fábio Baldé en provenance de Hambourg. Âgé de 21 ans, l’ailier s’est engagé avec le club alsacien jusqu’en juin 2031. Selon la presse allemande, l’opération s’élève à 7 millions d’euros hors bonus. Né à Hambourg et formé au HSV depuis 2020, l’international Espoirs portugais va ainsi découvrir la Ligue 1.

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«Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée de Fábio Baldé. L’ailier de 21 ans s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2031. International Espoirs portugais (2 sélections, 1 but), Fábio Baldé s’apprête à découvrir la Ligue 1 sous les couleurs du Racing. L’ensemble du Club lui souhaite la bienvenue», annonce le Racing. La saison dernière, le Portugais a ensuite pris part à 16 matches dans l’élite allemande, pour un but, contribuant au maintien du club. Fábio Baldé vient désormais renforcer le secteur offensif du Racing.

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