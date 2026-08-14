Fabio Baldé rejoint Strasbourg

Le Racing Club de Strasbourg a officialisé ce jeudi l’arrivée de Fábio Baldé en provenance de Hambourg. Âgé de 21 ans, l’ailier s’est engagé avec le club alsacien jusqu’en juin 2031. Selon la presse allemande, l’opération s’élève à 7 millions d’euros hors bonus. Né à Hambourg et formé au HSV depuis 2020, l’international Espoirs portugais va ainsi découvrir la Ligue 1.

La suite après cette publicité

𝘍𝘢𝘪𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦́𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦𝘴…



𝗘𝘁 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗹𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗱𝗲 💙



▸ #MercatoRCSA | #120ansDePassion pic.twitter.com/0MZYCa4NIS — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 14, 2026

«Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée de Fábio Baldé. L’ailier de 21 ans s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2031. International Espoirs portugais (2 sélections, 1 but), Fábio Baldé s’apprête à découvrir la Ligue 1 sous les couleurs du Racing. L’ensemble du Club lui souhaite la bienvenue», annonce le Racing. La saison dernière, le Portugais a ensuite pris part à 16 matches dans l’élite allemande, pour un but, contribuant au maintien du club. Fábio Baldé vient désormais renforcer le secteur offensif du Racing.