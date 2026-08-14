Nice avance pour Elye Wahi mais…

À la recherche d’un nouveau fer de lance offensif, l’OGC Nice n’a pas choisi la facilité en explorant les pistes menant à Bamba Dieng, Franck Magri ou encore Simon Banza. Ces dossiers s’avérant complexes pour diverses raisons, le club azuréen a décidé de concentrer ses efforts sur l’option la plus séduisante et sécurisante aux yeux d’Olivier Pantaloni : Elye Wahi. Cependant, l’opération s’annonce semée d’embûches. Plombé par des finances restreintes, le Gym ne dispose pour l’heure d’aucune marge de manœuvre budgétaire sur le marché. Même en considérant les potentielles ventes espérées d’ici la clôture du mercato (Boudaoui, Ali Cho, Mendy, Oppong, Moffi), le pécule récolté risque d’être insuffisant pour s’aligner sur les 15 millions d’euros réclamés par l’Eintracht Francfort pour libérer l’ancien attaquant de l’OM.

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Face à cette impasse, la direction niçoise tente actuellement de négocier un prêt avec la formation allemande. Mais là encore, les discussions coincent. Selon nos informations, l’Eintracht ne compte faire aucun cadeau au club azuréen et refuse pour le moment de prendre en charge une grosse partie du salaire du joueur. Il s’agit d’une véritable épine dans le pied de Roger Ricord, qui s’active en coulisses pour trouver un montage financier viable, d’autant plus qu’Elye Wahi est particulièrement emballé à l’idée de faire son retour sur la Promenade des Anglais. Ce dossier complexe risque donc de s’étirer en longueur. Mais à quelques jours seulement de la reprise de la Ligue 1, le temps presse. L’OGC Nice peut-il vraiment se permettre de patienter ? Débuter la saison en s’en remettant uniquement à Victor Orakpo ou au jeune Zoumana Diallo à la pointe de l’attaque est une perspective sportive qui risque de ne pas du tout rassurer les supporters niçois.