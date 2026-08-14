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Ligue 1

Nice a ciblé Axel Witsel

Par Maxime Barbaud
Axel Witsel sous le maillot de Gérone @Maxppp

La grave blessure au genou de Laurent Abergel (33 ans) oblige l’OGC Nice à trouver une solution de secours. Nous vous relations une liste de 6 noms dans le viseur du Gym avec notamment les Brestois Hugo Magnetti et Joris Chotard, ainsi que Johann Lepenant (FC Nantes).

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Un joueur d’expérience est sans doute privilégié. D’après les informations de RMC, le profil d’Axel Witsel est apprécié. L’international belge de 37 ans représente l’avantage d’être libre depuis son départ de Gérone en fin de saison dernière. Il sort de la Coupe du Monde où il a disputé deux matchs.

Pub. le - MAJ le
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