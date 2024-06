Dimitri Payet se fait détruire par une légende de Vasco

Ce week-end, on jouait la septième journée de la Série A brésilienne. À cette occasion, le Vasco da Gama de Dimitri Payet recevait Flamengo. Un choc qui a tourné en faveur du Mengão. Vainqueurs 6 buts à 1, les joueurs de l’ancien boss de la Seleção, Tite, ont infligé une véritable raclée aux coéquipiers de Payet. Et l’ancien Marseillais a été durement tacle par l’ancienne gloire du Vasco, Edmundo.

La suite après cette publicité

« Le match a été gagné au milieu de terrain. Les stars de Flamengo étaient au milieu de terrain, et les stars de Flamengo ont pris leurs responsabilités. Contrairement au joueur vedette de Vasco, qui s’est caché pendant le match. Flamengo est mieux organisé, il a plus d’argent, un plus gros budget, mais il a un projet sportif. Le résultat a été ce que nous avons vu. Vasco n’a pas le même raisonnement et a fait de mauvaises recrues. Un joueur vedette qui ne prend pas ses responsabilités. Il jouit du prestige des supporters sans rien faire. Payet n’a encore rien fait pour Vasco. Il se distingue dans un match contre une petite équipe du Carioca, il fait une passe dans un match contre Vitória, mais c’est très peu », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Globoesporte.