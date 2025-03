Côme : le père de Nico Paz fait une grosse annonce sur son avenir

Arrivé à Côme à l’été 2024, Nico Paz s’est rapidement imposé comme un élément clé au sein du club italien. Le joueur formé au Real Madrid est devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Cesc Fabregas. Cette saison, il totalise 27 matchs, au cours desquels il a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives. Et visiblement, le milieu de terrain est tombé amoureux de sa nouvelle écurie.

Le média transalpin La Provincia di Como a pu passer une journée avec la famille de l’Argentin. Et son père a lâché une grosse information sur l’avenir de son fils : « son envie serait de rester à Côme une saison de plus, cela ne fait aucun doute. Il s’est très bien adapté, Nico est très heureux au club et il adore aussi travailler sous les ordres de Cesc Fabregas. » Une bonne nouvelle pour l’actuel 13e de Serie A, qui réalise un superbe exercice pour sa montée.