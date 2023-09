Nottingham Forest arrache Ibrahim Sangaré au PSV

Au rayon des transferts surprises de dernière minute, celui-là est plutôt pas mal. Titulaire indiscutable du côté du PSV Eindhoven avec qui il venait de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, Ibrahim Sangaré a décidé de quitter les Pays-Bas. L’ancien milieu de Toulouse a rejoint dans les ultimes minutes du mercato… Nottingham Forest.

Le club anglais a dépensé plus de 30 millions d’euros pour récupérer l’international ivoirien qui était pisté par le PSG et le Bayern Munich durant ce mercato. Une très grosse recrue et un beau renfort pour les Reds qui essayeront encore de se maintenir dans l’élite du football anglais cette saison.