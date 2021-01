Emmanuel Macron attentif à la situation des droits TV

Ces derniers jours, le football français est un peu plus entré dans la crise après l’annonce de Canal + de demander un nouvel appel d’offres pour les droits de diffusions des différents championnats de football français. Une situation inédite dans notre pays, causée par le refus de Médiapro de ne pas payer ses échéances, alors que la chaîne Téléfoot a diffusé et diffuse toujours la Ligue 1 et la Ligue 2.

Une situation préoccupante qui inquiéterait le chef de l’État Emmanuel Macron qui suivrait le dossier de très près, selon les informations du Parisien. Le Président de la République souhaiterait rapidement trouver une solution pour sauver l’économie des clubs comme l’a confirmé l’Élysée au Parisien. Des discussions auraient même eu lieu avec Canal + à ce sujet. Les prochains jours risquent d’être agités.