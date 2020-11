LdC : l'OM sombre à Porto

Battu par l'Olympiakos (0-1) et Manchester City (0-3) lors de ses deux premiers matches de poules de Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse du FC Porto pour tenter de marquer ses premiers points dans la compétition et ne pas condamner son aventure européenne. Mais encore une fois, les Phocéens ont tout gâché. Dès la quatrième minute, Moussa Marega a mis les hommes d'André Villas-Boas dans le dur en ouvrant le score. Six minutes plus tard, Dimitri Payet avait l'opportunité d'égaliser sur penalty, mais le Réunionnais envoyait le cuir dans les tribunes du stade du Dragão.

En revanche, Sérgio Oliveira ne s'est pas raté lui quand il a transformé le sien pour faire le break (2-0, 28e). Peu inspiré, l'OM a ensuite subi les événements sans se révolter. Pire, les Sudistes ont même encaissé une troisième réalisation signée Luis Diaz (3-0, 69e) Bons derniers de leur groupe, les Marseillais ont perdu tous leurs matches de la phase aller. Porto est deuxième (6 points), trois unités derrière Manchester City (9 points).

