Tottenham : Nuno Espírito Santo compte sur Harry Kane

Sans Harry Kane, Tottenham a parfaitement lancé sa saison, ce dimanche, en dominant les champions en titre Manchester City (1-0) à l'occasion de la première journée de Premier League. Une performance sportive qui avait de quoi réjouir Nuno Espírito Santo, le nouveau coach des Spurs mais qui ne mettait tout de même pas fin à l'avenir incertain du Prince Harry, annoncé du côté des Skyblues.

Interrogé sur ce sujet à l'issue de la rencontre, la tacticien portugais âgé de 47 ans a pourtant semblé très clair dans son discours : «Harry Kane est l’un des meilleurs joueurs du monde, honnêtement. Nous avons beaucoup de chance de l’avoir. Il doit se préparer et aider l’équipe.» Des mots qui vont dans le sens des dernières évolutions de ce feuilleton puisque The Telegraph ou encore The Times expliquaient ce dimanche, que le président des Spurs Daniel Levy, très dur en affaire, allait informer les décideurs mancuniens qu'il souhaitait garder son capitaine cet été.