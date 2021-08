Tottenham va recaler définitivement Manchester City pour Harry Kane

La suite après cette publicité

Une semaine après la Ligue 1, la Bundesliga, la Liga et enfin la Premier League ont repris ce week-end, en attendant la Serie A la semaine prochaine. Et pour les amateurs de ballon rond en Angleterre, le dimanche s'annonce radieux avec ce choc entre Tottenham et Manchester City (17h30) au Tottenham Hotspur Stadium. Il y a aura un grosse confrontation sur le terrain, mais aussi dans les couloirs de l'enceinte londonienne. Car depuis le début du mercato, le feuilleton Harry Kane, qui a des envies d'ailleurs, bat son plein avec le club mancunien en pole position pour le recruter.

Comme l'expliquent The Telegraph ou encore The Times ce dimanche, les dirigeants des deux formations vont bien évidemment se rencontrer aujourd'hui pour parler du dossier Kane et malheureusement pour les Citizens, la négociation risque d'être encore plus compliquée. Les médias britanniques expliquent que le président des Spurs Daniel Levy, très dur en affaire, va expliquer aux décideurs mancuniens qu'il veut garder son capitaine cet été.

Kane, une saison de plus et puis s'en va ?

Même si Manchester City revient prochainement à la charge avec une très grosse offre (on évoquait une proposition de 177M€), Daniel Levy et ses équipes refuseront normalement celle-ci... La raison ? The Times affirme que du côté de Tottenham, on trouve que les Citizens ont mis trop de temps à bien négocier et qu'il sera difficile de remplacer le joueur de 28 ans s'il part avant la fin du mercato estival, qui fermera ses portes fin août. Du coup, on s'attend à Londres à ce que Harry Kane reste une saison de plus à Tottenham.

Autant dire que cet après-midi, les dirigeants de Manchester City risquent de repartir du Tottenham Hotspur Stadium avec de mauvaises nouvelles dans le dossier Harry Kane. Et il ne faudrait pas non plus que l'équipe de Pep Guardiola reparte à Manchester avec zéro point dans la valise pour débuter cette nouvelle saison de Premier League...