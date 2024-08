Real Madrid : la tuile pour Eduardo Camavinga

Son cri de douleur a saisi les joueurs et le staff du Real Madrid présents sur la pelouse du stade de Varsovie (Pologne). Victime d’un choc à l’entraînement avec Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga s’est écroulé, touché au genou, poussant d’énormes hurlements. Spectateur impuissant de la scène, Carlo Ancelotti en a même jeté de rage son chronomètre par terre.

Très vite entouré par le staff médical et ses coéquipiers, l’ancien Rennais a fini par se relever tout seul avant de sortir du terrain, sans boiter, mais très en colère. Selon les premières informations sorties dans les médias espagnols, le scénario d’une rupture d’un ligament croisé aurait été écarté par le Real Madrid. Pas de quoi pousser un ouf de soulagement.

Un gros coup dur pour Camavinga

Le joueur doit tout de même passer des examens médicaux ce mercredi matin et *Relevo* assure que le staff médical de la Casa Blanca craint quelque chose de très sérieux. En attendant de connaître les résultats, Camavinga est d’ores et déjà forfait pour la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta. L’international français (21 sélections, 1 but) prie désormais pour que sa blessure ne l’éloigne pas trop longtemps des terrains, car elle tombe au pire moment.S’il peine encore à se faire une place de titulaire en équipe de France, le milieu de 21 ans avait une opportunité en or pour se faire sa place à Madrid. Avec le départ de Toni Kroos et le choix d’Ancelotti de reculer Tchouameni en défense centrale pour combler le manque de solutions dans l’axe, Camavinga avait une voie royale pour intégrer le onze de départ merengue et marquer des points. Mais le destin en a décidé autrement…