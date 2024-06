JO : Philippe Diallo s’exprime sur les refus des clubs français

Malgré une pré-liste dévoilée en début de semaine, Thierry Henry a encore de nombreuses incertitudes sur son groupe. Le sélectionneur de l’équipe de France olympique a convoqué 25 joueurs, mais certains d’entre eux sont plus qu’incertains. Comme pour Kylian Mbappé avec le Real Madrid, des clubs de Ligue 1 refusent de libérer leur joueur. Le PSG, par exemple, ne semble pas enclin à ce que Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery jouent la compétition. Pour leur cas, Philippe Diallo a indiqué à L’Équipe que « lorsque Thierry Henry a présenté sa liste, il n’avait pas eu de refus du PSG de mettre ces joueurs dedans ». Le président de la FFF veut être patient et continuer de négocier.

« Je suis dans une démarche constructive avec les clubs, je connais leurs contraintes. Je me suis entretenu avec les dirigeants rennais et je sais que si Thierry Henry est amené à inscrire un ou deux de leurs joueurs, je pense que le club fera en sorte qu’ils puissent participer aux Jeux », a-t-il rappelé dans le quotidien sportif français. La liste olympique peut évoluer jusqu’au 3 juillet. Le stage de préparation commencera lui le 16 juin prochain à Clairefontaine.