PSG : Luis Enrique a recalé Viktor Gyökeres

C’est la sensation du football européen cette saison. Après une année précédente marquante, Viktor Gyökeres continue d’écraser toutes les défenses d’Europe. Performant avec le Sporting depuis sa signature en provenance de Coventry, l’attaquant suédois a montré qu’il était aussi redoutable en Ligue des champions. Auteur d’un triplé retentissant face à Manchester City cette semaine, le buteur de 26 ans est en tête du classement des meilleurs buteurs de la compétition (à égalité avec Raphinha, Lewandowski et Kane) et il compte des statistiques démentielles toutes compétitions confondues.

Auteur de 23 buts en 17 matches cette saison, l’international suédois (10 buts en 22 sélections) a ainsi marqué 66 buts en 67 matches avec le club portugais. De quoi forcément être l’attraction offensive numéro une pour les prochains mercatos. Et son nom est logiquement associé aux plus grosses écuries européennes avec en tête de liste Manchester United depuis la nomination de Ruben Amorim en tant que coach. L’été dernier, son nom avait également été cité du côté du PSG qui cherchait un nouvel attaquant pour remplacer Mbappé. Cela aurait pu être utile pour la formation parisienne qui fait preuve d’un manque de réalisme criant depuis le début de saison.

Luis Enrique ne croyait pas en Gyökeres

Ce jeudi, Le Parisien révèle ainsi des informations croustillantes sur Viktor Gyökeres et le PSG. La machine à marquer était bien pistée par la direction parisienne qui était prête à passer à l’action pour le récupérer au Sporting. Mais c’est encore une fois Luis Enrique qui s’est opposé à sa venue. Le technicien espagnol n’a pas souhaité le recruter, estimant que son équipe n’en avait pas besoin puisqu’elle comptait déjà dans ses rangs Gonçalo Ramos, Kolo Muani et la possibilité de faire passer Asensio et Kang-in Lee à ce poste. Le quotidien français explique aussi que Luis Enrique était également sceptique sur sa réussite à Paris, affirmant à sa direction que le poids de son transfert aurait pu lui mettre bien trop de pression. Pour rappel, il était estimé à 75 millions cet été.

L’ancien sélectionneur espagnol a donc pensé que ce transfert n’apporterait pas à son équipe. Une position étonnante quand on sait que ce mercredi, après la défaite face à l’Atlético, Luis Enrique répondait sèchement à un journaliste pointant du doigt son attaque. « Tu me l’apportes si tu l’as ton attaquant. Comme tu veux que je le trouve ? Ce sont les statistiques de la Ligue des champions et je suis fidèle à mes idées. Le jour où je me raterai totalement dans le football, je le ferai avec mes idées, pas celles d’un journaliste, d’un autre entraîneur », expliquait-il. Une décision aussi respectée par le PSG qui a décidé de poursuivre avec sa nouvelle politique de donner les pleins pouvoirs à son coach. Pas question donc de forcer la main à son entraîneur et de faire preuve d’ingérence. Désormais, le club estime même que ce genre de tarif est risqué pour toutes les parties et ne veut plus dépenser de trop grosses sommes sur le mercato. Mais cette information risque encore de faire parler à l’heure où Luis Enrique est sous le feu des critiques…