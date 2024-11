Pourquoi le PSG doit foncer sur la sensation Viktor Gyökeres

Qui peut arrêter Viktor Gyökeres ? Arrivé au Sporting CP en juillet 2023 après quelques expériences outre-Manche (Brighton, Swansea City, Coventry City), l’attaquant international suédois (22 sélections, 10 buts) n’en finit plus de briller sous les couleurs lisboètes. Véritable poison pour les défenses adverses et fort d’un sang-froid déroutant face au but, le natif de Stockholm empile ainsi les buts, week-end après week-end, depuis plus d’un an. Dans la continuité d’une saison 2023-2024 étincelante avec 43 buts et 15 passes décisives en 50 matches toutes compétitions confondues, le droitier d’1m87 poursuit, aujourd’hui, son ascension fulgurante. Sous la houlette de Ruben Amorim - qui vit ses dernières heures au SCP avant de relever un nouveau défi du côté de Manchester - le buteur de 26 ans totalise ainsi 20 buts et 4 offrandes en 16 rencontres.

Un serial buteur aux statistiques XXL

Frustré par le départ de son entraîneur, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 ne semble, cependant, pas perturbé sur les terrains. Vendredi soir, Gyökeres a ainsi terrorisé la défense de l’Estrela Amadora en inscrivant un quadruplé. Une nouvelle masterclass permettant aux siens de l’emporter 5 buts à 1 et ainsi de conforter leur première place au classement. Au sommet de son art, le numéro 9 des Leões ne devrait toutefois pas faire de vieux os au Portugal. Ces dernières semaines, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United ou encore le Paris Saint-Germain ont ainsi été associés au serial buteur du Sporting, actuellement estimé entre 60 et 70 millions d’euros.

Un montant largement dans les cordes des différents prétendants, bien que la piste menant aux Red Devils s’est elle largement refroidie au cours des dernières heures. Présent en conférence de presse, vendredi soir, et interrogé sur son choix de rejoindre Manchester United, Rúben Amorim a en effet assuré qu’il n’avait pas l’intention de faire ses courses au Sporting lors du prochain mercato hivernal. «Je ne viendrai chercher aucun joueur du Sporting en janvier. Ces années au Sporting ont été les meilleures années de ma vie et je ne l’oublierai pas». Une sortie forte ouvrant donc la porte à la concurrence pour le phénomène Viktor Gyökeres. Et dans cette optique, comment ne pas penser au Paris Saint-Germain…

Un profil complet mais…

Leader de Ligue 1 mais globalement décevant sur la scène européenne (1 victoire, 1 nul et 1 défaite après 3 journées de Ligue des Champions), le club de la capitale se cherche toujours sur le plan offensif. Si Bradley Barcola, meilleur buteur du championnat de France, enchaîne les très belles prestations sous le maillot parisien, Ousmane Dembélé est lui toujours autant critiqué pour son manque d’efficacité, et ce malgré un impact indéniable dans le jeu. Outre les deux ailiers franciliens, la bande à Luis Enrique peine, par ailleurs, à trouver son Gyökeres. Avec un Gonçalo Ramos actuellement sur le flanc et un Randal Kolo Muani plus que jamais sur le départ, le PSG opte, aujourd’hui, pour des solutions alternatives, que ce soit Marco Asensio ou Kang-In Lee, titularisés dans un rôle de faux numéro 9.

Un management largement assumé par le technicien parisien malgré un rendement encore loin d’être convaincant. Ainsi, l’ancien ailier droit du Real Madrid totalise 2 buts et 2 passes décisives alors que, dans le même temps, le natif d’Incheon peut lui se targuer de 4 réalisations. Outre les chiffres, l’animation offensive des Parisiens continue, elle, d’interroger de nombreux observateurs. Avec des ailiers si percutants - sans oublier l’apport des pistons Nuno Mendes et Achraf Hakimi - comment imaginer qu’un véritable numéro 9 ne pourrait pas apporter une véritable plus-value aux champions de France en titre. Dès lors, l’option Viktor Gyökeres apparait, à l’heure où nous écrivons ces lignes, comme une véritable aubaine. Tout du moins sur le papier…

Et pour cause. Si les qualités du Suédois de 26 ans sont indéniables, certaines réserves peuvent malgré tout apparaître au moment d’évoquer cette éventuelle opportunité de marché. Quel message enverrait le club de la capitale à Gonçalo Ramos, en passe de faire son retour à la compétition, si l’attaquant nordique débarquait dans la Ville Lumière ? Pourquoi Luis Enrique serait-il plus emballé par le profil du joueur formé à l’IF Brommapojkarna, lui qui dispose déjà de deux véritables 9 dans son effectif ? Viktor Gyökeres aura-t-il le même impact dans un championnat aux caractéristiques bien spécifiques ? Autant d’interrogations venant s’ajouter à la féroce concurrence dans ce dossier car si le PSG venait à passer à l’action dans les semaines à venir, encore faudrait-il devancer le copieux bal des prétendants…