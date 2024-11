Rúben Amorim justifie son choix de rejoindre Manchester United !

Une page se tourne, une autre s’ouvre. Après le limogeage d’Erik ten Hag, le 28 octobre dernier, Manchester United a officiellement nommé Rúben Amorim sur le banc des Red Devils, occupant actuellement une piètre 14e place en Premier League. Sous pression, le board mancunien s’est donc décidé à payer une clause libératoire de 10 millions d’euros pour s’offrir l’un des techniciens les plus convoités de la planète football. Architecte central de la réussite du Sporting CP ces dernières années, le Portugais de 39 ans s’apprête donc à relever un nouveau défi excitant.

La suite après cette publicité

Le choix du coeur

«Manchester United a le plaisir d’annoncer la nomination de Ruben Amorim au poste d’entraîneur principal de l’équipe première masculine, sous réserve de l’obtention d’un visa de travail. Il s’engagera jusqu’en juin 2027, avec une option d’une année supplémentaire, une fois qu’il aura rempli ses obligations envers son club actuel. Il rejoindra Manchester United le lundi 11 novembre», expliquait, à ce titre, le club anglais dans un communiqué publié ce vendredi. Une officialisation qui a finalement débouché sur les premières explications du principal concerné.

Quelques minutes après une nouvelle victoire éclatante à domicile de son club face à Estrela Amadora (5-1), le natif de Lisbonne s’est, en effet, présenté en conférence de presse pour justifier son choix de rejoindre la formation mancunienne. Si le timing n’a pas manqué d’agacer plusieurs supporters des Leões, Amorim a rapidement expliqué la raison de cette issue. «J’ai demandé à Manchester United si je pouvais les rejoindre à la fin de la saison. C’est ce que je voulais mais Manchester United a dit non. C’était maintenant ou jamais. J’ai donc dû prendre une décision et j’ai dit oui», a tout d’abord assuré le futur manager des Red Devils avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

«C’est mon choix de quitter le Sporting Portugal, c’est une décision difficile qui va complètement changer ma vie. J’ai connu la plus belle période de ma vie au Sporting mais c’est mon choix, bien que j’ai changé plusieurs fois d’opinion par crainte de nuire au club». Attendu comme le héros du côté d’Old Trafford, l’ancien coach de Braga a par la suite détaillé sa réflexion. «Manchester United est apparu et ils ont payé au-dessus de la clause libératoire. On m’a dit que c’était maintenant ou jamais. J’ai eu trois jours pour me décider et j’ai décidé d’accepter, c’était impossible de refuser. C’est exactement le contexte que je voulais parce que je peux faire les choses à ma façon. Je vais emmener mon staff technique avec moi à Manchester United. Ils sont absolument essentiels pour moi. Nous sommes ensemble depuis Casa Pia. C’était une des conditions».

Amorim fait une promesse au Sporting !

Accusé par certains observateurs d’avoir fait le choix de l’argent, Amorim a, là-aussi, tenu à mettre les choses au clair. «Certains disent que c’est pour l’argent. Ce n’est pas le cas. D’autres clubs étaient prêts à me payer trois fois plus (que Manchester United) et j’ai refusé. C’est le club que je voulais». Un choix du coeur qui n’enlèvera cependant en rien le respect de l’intéressé pour son ancien club. Questionné sur la possibilité de voir plusieurs joueurs du Sporting CP rejoindre Man United dans les semaines à venir, à commencer par Viktor Gyökeres, auteur d’un quadruplé retentissant vendredi soir, Amorim s’est une nouvelle fois montré catégorique. «Je ne viendrai chercher aucun joueur du Sporting en janvier. Ces années au Sporting ont été les meilleures années de ma vie et je ne l’oublierai pas».

La suite après cette publicité

Pour rappel, le technicien portugais doit prendre ses fonctions le 11 novembre prochain, au début de la trêve internationale. Jusqu’à l’arrivée d’Amorim, Ruud van Nistelrooy, ancien adjoint d’Erik ten Hag, continuera lui son intérim à la tête de l’équipe. Amorim devrait quant à lui assurer encore les rencontres à la tête du Sporting avant la trêve internationale, soit le choc de Ligue des champions contre Manchester City mardi et le déplacement à Braga le week-end prochain en championnat. «Nous avons respecté la décision», a finalement ajouté le président du SCP, Frederico Varandas, lors de cette conférence de presse, précisant que le nouvel entraîneur du Sporting serait connu après son départ.