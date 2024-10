Le PSG ouvre la porte à un départ de Randal Kolo Muani dès cet hiver !

L’affront de trop pour Randal Kolo Muani ? Une nouvelle fois resté sur le banc lors de la large victoire du PSG (3-0) contre l’Olympique de Marseille, l’attaquant international français (25 sélections, 8 buts) n’entre clairement pas dans les plans de Luis Enrique. Malgré l’absence prolongée de Gonçalo Ramos, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort se contente, en effet, de maigres minutes depuis son arrivée dans la capitale française.

La suite après cette publicité

Auteur de deux petits buts en 10 rencontres dans cet exercice 2024-2025, le droitier d’1m87 est d’ailleurs resté muet depuis le 1er septembre dernier et une victoire à Lille (3-1). De retour dans le groupe parisien contre le PSV Eindhoven (1-1), en Ligue des champions, après une blessure à la cheville, le Bondynois aspirait forcément à un temps jeu plus élevé pour son retour en Ligue 1. Une situation frustrante qui pourrait cependant se décanter dans les mois à venir.

À lire

Harry Kane et Kylian Mbappé se partagent le trophée Gerd Müller 2024 !

Un départ envisagé dès cet hiver ?

Selon les dernières informations de L’Equipe, RKM a désormais acté depuis plusieurs semaines que son profil ne collait pas avec le projet de jeu du technicien espagnol, plus enclin à aligner un faux numéro 9 (Asensio, Lee, Dembélé) que de lui faire confiance pour compenser l’absence de Ramos. D’abord rassuré par la direction parisienne l’été dernier, le vice-champion du monde en titre semble, aujourd’hui, se faire une raison : celle d’un joueur condamné à être le remplaçant du remplaçant. Un contexte logiquement intenable à moyen terme qui pourrait donc rendre son mois de janvier très agité.

La suite après cette publicité

D’après le quotidien français, la possibilité d’un départ lors du prochain mercato hivernal existe désormais plus que jamais, à l’heure où le PSG «laisse filtrer l’idée que son joueur, dans un autre contexte, retrouvera toutes ses qualités». Pour autant, les champions de France en titre n’ont aucune intention de brader un joueur toujours aussi performant avec les Bleus et valorisé entre 40 et 50 millions d’euros. Reste désormais à savoir quel club européen sera disposé à dépenser une telle somme. Pour rappel, le Borussia Dortmund et la Juventus Turin avaient sondé l’entourage du joueur l’été dernier, sans pour autant aller plus loin dans ce dossier. Affaire à suivre…