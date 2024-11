OL : les 5 joueurs qui sont poussés vers la sortie

Plus de 500 millions d’euros de dette et une sanction - à titre conservatoire - assez salée prononcée par la DNCG, avec une rétrogradation à titre conservatoire du club à l’issue de la saison, couplée à une interdiction de recrutement et un encadrement de la masse salariale. Autant dire que même s’il se montre plutôt confiant dans ses apparitions médiatiques, John Textor a du pain sur la planche.

« L’OL n’est pas un club en péril. Nous allons enregistrer de la trésorerie avec la vente de Crystal Palace. On peut aussi payer des dettes ailleurs, dans d’autres filiales d’Eagle Football Group. Nous avons des ventes d’actifs et de joueurs, nous pensons que notre plan va fonctionner. En tant qu’organisation globale, on a beaucoup d’outils pour relever la situation », confiait-il ce samedi lors d’une nouvelle conférence de presse remarquée.

Des tauliers mis à la porte

Mais on le sait, pour renflouer les caisses, il faudra surtout vendre des joueurs. De quoi faire entrer du cash dans les comptes du club, tout en économisant des salaires parfois importants. Comme l’indique le quotidien L’Equipe, le club compte faire passer la masse salariale du club de 128,4 millions d’euros cette saison à 74,3 millions d’euros pour la saison prochaine. Pas loin d’une division par deux donc, et les candidats à un départ sont déjà connus.

Il y a d’abord trois joueurs en fin de contrat à qui on ne proposera pas de prolongation. Ce sont Alexandre Lacazette, Anthony Lopes et Nicolas Tagliafico, qui coûtent 1,28 million d’euros au club chaque mois au total. Puis, il y a deux autres joueurs aux émoluments conséquents qui ne seront pas retenus, à savoir Nemanja Matic, qui touche 500.000€ brut par mois avec un bail jusqu’en 2026, et Corentin Tolisso, qui est lui à 400.000€ mensuels avec un contrat qui court jusqu’en 2027. Cinq départs à venir qui permettront de faire de grosses économies, alors que l’OL n’a pas vraiment envie de se séparer de joueurs bankables comme Rayan Cherki. Seront-ils suffisants pour calmer la DNCG ? Affaire à suivre…