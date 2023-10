Équipe de France : les ex-Lyonnais Malo Gusto et Castello Lukeba racontent leurs premiers pas

La suite après cette publicité

Entre leurs débuts communs à l’OL en 2021, où ils auront connu l’ascenseur social jusqu’aux A au point de devenir indiscutables chacun dans leur rôle, et leur toute fraîche convocation chez les Bleus, donc, en octobre 2023, Malo Gusto et Castello Lukeba sont restés cramponnés à leurs ambitions, et aujourd’hui le fruit de leur travail pointe le bout de son nez. Respectivement transférés à Chelsea l’hiver dernier pour environ 35 M€, et à Leipzig cet été pour 30 M€, les deux joueurs formés à l’OL se sont adaptés en un clin d’oeil à leur nouvel environnement.

Des performances qui leur ont donc valu - en partie grâce à un concours de circonstances, en l’occurrence les forfaits de Jules Koundé puis d’Axel Disasi - de rejoindre le groupe France. Et manifestement, les deux joueurs ont été très bien accueillis, comme souvent pour les novices : «On le savait déjà mais il y a une très bonne ambiance. Le groupe vit bien et se connaît très bien. J’ai été très bien accueilli ici, et suis très heureux de faire partie du groupe. J’espère qu’il y aura d’autres rassemblements maintenant», a confié le latéral de Chelsea pour Téléfoot.

L’OL bien représenté chez les Bleus

Forcément, si leur départ a laissé un goût amer aux supporters de l’OL, lesquels voulaient les voir rester au moins une saison de plus, cette nouvelle double-convocation ne laissera pas indifférent dans le Rhône. Une façon de rappeler le savoir-faire indéniable de l’OL en matière de détection de talents. D’ailleurs, Lukeba n’a pas manqué de mentionner son club formateur au moment d’évoquer ses premiers pas : «On est très contents tous les deux car on a eu la chance de jouer ensemble à l’OL depuis tout jeune, et maintenant on est réuni en équipe de France. J’espère qu’on pourra maintenant jouer ensemble (Gusto a connu sa première sélection vendredi contre les Pays-Bas, pas Lukeba), mais en tout cas c’est déjà quelque chose de grand d’être ici (…) Ma convocation ? Je ne m’y attendais pas du tout, je rentrais le soir et on m’a annoncé que j’allais rejoindre les A. J’y croyais pas trop mais finalement je suis très content. En entrant dans le château, j’ai réalisé que c’était vrai »

Pour l’anecdote, Gusto a d’ailleurs raconté les coulisses de sa mise au fait de la convocation de son ami en Bleus : «Comment j’ai appris la convocation de Castello ? Apres le premier entraînement du lundi, je rentrais en direction du château. Dans le complexe de Clairefontaine, je voyais quelqu’un avec ses grosses affaires y aller aussi, raconte le latéral de 20 ans. Au départ, je ne savais pas du tout qui c’était, puis en me rapprochant, j’ai vu que c’était Castello. Je lui ai dit “mais qu’est-ce que tu fais avec tes grosses affaires ici?”. Il m’a répondu qu’il était sélectionné aussi et qu’il me rejoignait. J’ai cru qu’il rigolait mais finalement non, je suis content.» Maintenant, et comme pour chaque petit nouveau, l’objectif est de gagner son abonnement à Clairefontaine. Avec forcément dans l’esprit l’idée de participer à l’Euro 2024, l’été prochain, en Allemagne.