FC Barcelone - PSG : Nasser al-Khelaïfi s’enflamme dans tous les sens !

Le Paris Saint-Germain est de retour en demi-finales de Ligue des Champions. Après 2020 et 2021, le club de la capitale retrouve le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes après sa victoire 4 buts à 1 sur le terrain du FC Barcelone. Un sacré exploit puisque les Rouge et Bleu n’avaient jamais réussi à se qualifier après avoir perdu le match aller. Mais après avoir été rapidement menés au score par les Blaugranas, les champions de France en titre ont largement profité de l’expulsion de Ronald Araujo pour prendre l’ascendant.

La suite après cette publicité

Présent dans les tribunes du stade de Montjuïc, Nasser al-Khelaïfi a donc logiquement savouré la prestation de ses joueurs. Dans une double confrontation face à un club avec lequel les relations sont froides, le dirigeant qatari a jubilé, lui qui a plus souvent vécu des désillusions que des consécrations avec son PSG sur la scène européenne. D’ailleurs, NAK n’y est pas allé de main morte au moment de faire ses compliments.

À lire

LdC : le PSG allume le Barça !

« Je n’ai jamais vu ça en 13 ans »

« C’est magnifique, un moment historique pour le club. Ce n’est pas facile de gagner ici. Mais j’avais confiance, avant et après le premier match. Avant ce match aussi, même après le premier but. J’ai dit au coach qu’on voulait gagner. Je n’ai jamais vu ça en 13 ans. Tout le monde ensemble, tout le monde se bat les uns pour les autres, l’ambiance. Tout. Tout le monde voulait vraiment se qualifier pour les demies. C’est le meilleur entraîneur du monde. On a été une équipe, on l’a montré. On veut aller le plus loin. On le voit de dehors. Ce soir, il faut vraiment profiter et on se prépare pour Lyon », a-t-il déclaré au micro de Canal+, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

« On a les meilleurs supporters du monde. On a joué chez nous ici. Je voulais les remercier. Ils étaient avec nous, même après le premier but. On a été solide, on a envie. Tout le monde a envie, et, pour la première fois, même vous les médias, tout le monde était ensemble. On ne joue pas pour Paris, on joue pour la France. On représente la France, on en est fier, on veut continuer ». NAK est ambitieux !