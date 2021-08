Brest : Romain Faivre, un joyau que la Ligue 1 risque de regretter de perdre

La suite après cette publicité

Le Stade Brestois 29 n'était pas donné favori face à l'armada du Paris Saint-Germain et il ne l'a pas emporté. Battu 4 buts à 2 à Francis-Le Blé, le club breton est tombé vendredi soir après ses deux premiers matches nuls de la saison. Pourtant hier, l'un des Ti'Zefs a tenu la dragée haute aux Franciliens : Romain Faivre. A 23 ans, l'ancien pensionnaire de l'AS Monaco a d'ailleurs fait très mal à la défense parisienne.

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a indiqué que les transitions adverses avaient fait des dégâts dans son équipe. Faivre n'y est pas étranger. Techniquement impeccable, le milieu de terrain a su déstabiliser l'arrière-garde adverse. Mieux, il a délivré deux passes décisives : une pour Franck Honorat d'une talonnade géniale, une autre pour Steve Mounié en fin de match. Joli pour un joueur qui se savait dans le viseur francilien quelques semaines plus tôt.

Ce dernier lui a d'ailleurs rendu la pareille en conférence de presse. «La grande classe, la grande classe. Face à une grande équipe comme Paris, il a vraiment montré toute l'étendue de son talent. Mais il faut qu'il fasse ça contre toutes les équipes et pas que contre Paris. Souvent, contre Paris il se révèle, on va dire (rires).» Une boutade pour finir, mais à la vue des qualités de Faivre, on comprend que Mounié veuille manger du caviar chaque week-end.

La Ligue 1 bientôt privée de Faivre ?

De son côté, Michel Der Zakarian n'a pas nié la belle copie rendue par son joueur, mais il a préféré insister sur les points que son joueur doit améliorer. «Il fait de bonnes choses, mais par moments, il disparaît un petit peu physiquement. Dans l'impact, il faut qu'il s'endurcisse encore un peu plus. Après, c'est un joueur talentueux, capable de donner de bons ballons comme il a fait sur le but de Steve (Mounié). Mais il faut qu'il en fasse encore plus. Je pense qu'il peut faire encore plus, il peut faire mieux.»

Le SB29 s'en frotte les mains en tout cas. En 2020, le club breton arrachait le jeune milieu offensif à l'AS Monaco en échange d'un chèque de 400 000€. Un an plus tard, les Brestois sont déjà sûrs de réaliser une très belle plus-value puisque nous vous révélions que le joueur était tout proche de s'engager avec le Borussia Mönchengladbach en échange d'un chèque de 15 M€. Une excellente affaire financière pour le club breton, mais une mauvaise nouvelle pour les amateurs de Ligue 1.