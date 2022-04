OM - PAOK : les notes du match

C'est dans un stade Vélodrome en fusion, comme souvent, que l'OM recevait le club grec de PAOK Salonique lors du quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Une compétition que Jorge Sampaoli et ses hommes se sont fixés comme objectif. Le technicien argentin alignait d'ailleurs une équipe très compétitive avec les présences de Bakambu, Ünder et surtout Payet sur le front de l'attaque. Très tôt, face à une équipe du PAOK qui jouait très bas, les Marseillais se créaient les premières occasions. Cédric Bakambu allumait la première mèche. L'attaquant congolais manquait par deux fois l'ouverture du score (1e, 12e). Mais l'OM finissait logiquement par marquer dans la foulée. Après un caviar de Payet, Gerson ajustait Paschalakis d'une magnifique reprise de volée (13e). Un but qui venait récompenser une prestation très sérieuse et le score aurait pu être plus large sans la maladresse de Bakambu (36e). Finalement, le chef-d'œuvre du jour venait du magicien Dimitri Payet. Le milieu de 35 ans envoyait un missile téléguidé d'une reprise de volée qui venait nettoyer la lucarne du gardien adverse (2-0, 44e).

Au retour des vestiaires, Jorge Sampaoli décidait de faire sortir Cédric Bakambu, touché en fin de première période. L'ancien de Sochaux laissait sa place à Bamba Dieng. Côté PAOK, Razvan Lucescu, conscient que son équipe souffrait dans ce match, décidait de faire deux changements et faisait rentrer l'international marocain Omar El Kaddouri. Un changement payant puisque quelques minutes plus tard, l'ancien du Napoli réduisait l'écart d'une frappe surpuissante dans la lucarne de Steve Mandanda. Un but qui faisait douter les Marseillais qui reculaient doucement et qui ne passaient pas loin d'encaisser un second but quelques minutes plus tard. Conscient du danger, Sampaoli faisait rentrer Kamara et Rongier pour solidifier un peu plus son équipe. Le premier cité venait dans l'axe d'une défense à trois. De quoi apporter plus de certitudes à l'équipe et à libérer un peu plus Payet offensivement dans le second acte. Ce dernier ne passait pas loin d'inscrire un doublé (74e). Mais Paschalakis veillait bien, tout comme face à Saliba (76e) ou Under (78e). Une victoire précieuse qui permet ainsi aux Phocéens de prendre une option certaine sur la qualification pour les demi-finales de la compétition. Méfiance tout de même...

- L'homme du match : Dimitri Payet (8,5) : maître à jouer incontesté de cette formation olympienne, le Réunionnais a encore prouvé son rôle essentiel à l'OM. Juste techniquement, intelligent dans son déplacement et danger numéro 1 des siens, l'ancien stéphanois s'est souvent retrouvé entre les lignes adverses pour ainsi faire parler sa qualité de passe. Auteur d'un premier débordement dangereux (12e), il s'offrait, dans la foulée, une passe décisive sur la magnifique ouverture du score de Gerson (13e). En forme physiquement et non avare d'efforts, il a souvent mis à mal la défense grecque, à l'image de cette frappe dangereuse à l'entrée de la surface (27e). Inspiré dans la transmission et auteur de multiples caviars à destination de ses coéquipiers, le numéro 10 des Ciel et Blanc a complétement assumé son statut de leader technique avant de s'offrir un but de classe mondiale. D'une sublime demi-volée, il permettait ainsi aux siens de faire le break juste avant la pause (45e). Seule ombre au tableau au cours de cette rencontre : ce ballon perdu sur la réduction du score du PAOK. Pour le reste : maestro.

OM

- Mandanda (5) : titularisé dans les buts olympiens, le capitaine marseillais a vécu un premier acte bien tranquille. Profitant de la domination collective des siens, le dernier rempart de l'OM s'est ainsi contenté d'assurer ses relances au pied pour lancer les offensives olympiennes. Jamais inquiété au cours de la première période, le portier phocéen n'a, en revanche, pu que s'incliner sur la superbe frappe d'El Kaddouri, auteur de la réduction du score (48e). Tout proche d'être à nouveau battu sur le petit piqué d'Akpom (58e), il a finalement vécu une fin de rencontre beaucoup plus tranquille. Match relativement frustrant pour l'emblématique gardien des Phocéens.

- Lirola (6) : positionné dans le couloir droit, le latéral espagnol a réalisé un premier acte très sérieux. Bien aidé par la faiblesse de l'adversaire, l'ancien défenseur de la Fio n'a jamais été mis en difficulté sur le plan défensif. Actif sur son côté, il a souvent proposé à ses partenaires une solution de décalage. Doté de belles qualités offensives, il a ainsi pu faire parler son aisance technique, à l'image de cette percussion dès les premiers instants (8e). Plus chahuté au retour des vestiaires, il a finalement cédé sa place, peu après l'heure de jeu, à Rongier, auteur d'une entrée convaincante, qui plus est dans un temps faible.

- Caleta-Car (6) : associé à Saliba dans la charnière centrale marseillaise, le Croate n'a pas eu grand chose à faire au cours de la première période. Vigilant défensivement sur l'une de ses rares interventions à effectuer (3e), DCC a ensuite fait parler son impact physique, notamment dans le duel aérien. Pris sur le joli mouvement collectif des Grecs menant à la réduction du score, le numéro 15 de l'OM a finalement retrouvé sa sérénité pour permettre aux Phocéens de conserver l'avantage.

- Saliba (6) : à l'instar de son partenaire de défense centrale, celui qui vient de fêter sa première sélection avec l'équipe de France n'a jamais été mis en danger face à la formation grecque. Propre dans la relance, serein dans la transmission, il s'est rapidement illustré sur le plan offensif d'une belle remise de la tête (9e). S'appuyant sur ses qualités de vitesse et d'anticipation, l'ancien stéphanois a rendu une copie plus que sérieuse.

- Kolasinac (5,5) : arrivé en provenance d'Arsenal, le latéral gauche international bosnien (45 sélections) s'installe progressivement dans le couloir phocéen. Titularisé pour ce quart de finale aller, l'ancien joueur des Gunners a parfaitement tenu son rang. Fort d'une belle activité (11e) sur son côté gauche, il a surtout anéanti les quelques incursions du PAOK. Autoritaire sur le plan défensif (22e, 33e), il s'est en revanche montré un peu présent aux abords de la surface adverse. Remplacé par Kamara (63e), positionné aux côtés de DCC et Saliba dans la charnière centrale et auteur d'une dernière demi-heure rigoureuse. Averti dans les ultimes instants (89e), il manquera cepedant le match retour...

- Gueye (7,5) : dans un rôle de sentinelle, l'ancien Havrais a récité sa partition. Serein dans son jeu de passe, sérieux défensivement, impliqué dans le duel et précieux dans l'impact physique (34e, 41e), Gueye a également su faire preuve d'une belle orientation du jeu (61e). Grand artisan de la domination marseillaise dans l'entrejeu, celui qui vient de remporter la CAN avec le Sénégal a régné en maître au milieu de terrain, en témoigne cette intervention rageuse dès le retour des vestiaires (47e). Capable de se projeter offensivement, il a également montré tout l'étendue de son talent dans les 30 dernières mètres du PAOK. Taille patron.

- Guendouzi (6) : sans se montrer étincelant, l'ancien Lorientais a malgré tout fait preuve d'une très belle activité lors de ce quart de finale aller. Auteur d'un dézonage régulier et très déstabilisant pour les joueurs du PAOK, le milieu prêté par les Gunners a par ailleurs fait preuve d'une très belle justesse dans la transmission. Rigoureux défensivement (25e) et proche de son adversaire direct, il s'est appliqué à bien quadriller sa zone malgré un début de second acte plus compliqué. Tout proche de redonner deux buts d'avance aux Marseillais (75e), il a globalement bien travaillé pour ainsi permettre à l'OM de prendre une option certaine sur les demi-finales de la compétition.

- Gerson (7) : une nouvelle fois aligné dans un rôle de milieu excentré gauche, le Brésilien n'a pas tardé à se mettre en évidence dans cette rencontre. Très actif dès les premiers instants, le natif de Belford Roxo profitait ainsi de l'offrande de Payet pour ajuster le portier grec d'une superbe reprise de volée du gauche (13e). Constamment impliqué, à l'image de ce repli défensif intéressant (17e), il s'est cependant montré bien plus discret au retour des vestiaires. Pris par l'intensité adverse, à l'image de ses coéquipiers, il a parfois laissé quelques espaces coupables dans son dos (60e). Averti à l'entrée du dernier quart d'heure (76e), il a finalement laissé les siens à dix en toute fin de rencontre pour une deuxième faute coupable. Il manquera, lui aussi, le match retour.

- Ünder (6) : relativement discret en première période, l'ailier international turc (38 sélections, 12 buts) n'a pas forcément brillé. Un rendement moindre qui n'a cependant pas empêché le joueur prêté par la Roma de se montrer juste techniquement et parfaitement en place défensivement. Bien servi par Bakambu, il aurait même pu permettre aux Olympiens de faire le break juste avant la fin de la première demi-heure (29e). De plus en plus impliqué au fil des minutes, il a tenté d'amener le danger dans son couloir droit que ce soit par quelques frappes, ses qualités de percussion (78e) ou ses nombreux renversements côté opposé. En vain. Il reste malgré tout l'un des rares olympiens tranchants en seconde période.

- Payet (8,5) : voir ci-dessus

- Bakambu (4) : auteur de la première frappe dangereuse de ce quart de finale aller (1e), le nouveau buteur marseillais a réalisé un premier acte plutôt intéressant. Précieux dans un rôle de premier pressing, il a par ailleurs manquer de peu l'ouverture du score sur un service de Payet (12e). Une nouvelle fois parfaitement trouvé par son meneur de jeu, il a cependant trop tergiversé au moment de conclure face à Paschalakis (36e). Disponible pour ses coéquipiers, son déchet aux abords de la surface adverse reste malgré tout regrettable. Remplacé, à la pause, par Dieng (3) qui s'est montré très discret sur le front de l'attaque marseillaise avant d'être averti en fin de rencontre. Il sera également suspendu...

PAOK

- Paschalakis (7) : le portier grec de 32 ans captait bien la frappe de Bakambu en tout début de match (1e) mais il était battu par la reprise de Gerson quelques minutes plus tard (14e) et par le bijou de Payet (45e) mais il réalisait globalement une bonne rencontre, comme lors de sa belle sortie face à Under (30e) ou de sa double parade reflexe face à Guendouzi et Saliba sur corner (74e). Il permet à son équipe d'y croire pour le match retour dans un stade plein à craquer.

- Lyratzis (4) : le jeune latéral (22 ans) aurait pu offrir un but aux Marseillais sur sa mauvaise passe en retrait interceptée par Bakambu, qui servait ensuite Under pour un face à face avec le gardien grec (30e). Pas franchement inspiré devant (0/2 centres), il réalisait tout de même une belle récupération sur le but d'El Kaddouri (47e).

- Ingason (5) : le grand défenseur central international islandais (39 sélections) n'a pas été auteur d'un très gros match mais il n'a pas non plus réalisé de grosses erreurs. Il tentait souvent de longues passes pour ses ailiers mais la réussite n'était pas au rendez-vous (4/9).

- Crespo (5,5) : le défenseur central espagnol, passé par le Séville FC au début de sa carrière a réalisé un match correct. Auteur d'un retour important sur Bakambu qui armait sa frappe (36e), il a également été bon dans ses transmissions.

- Vieirinha (5) : le capitaine portugais formé à Porto mais passé notamment par Wolfsbourg, était bon défensivement, remportant la plupart de ses duels et réalisant quelques interceptions, mais il était beaucoup moins bon dans le jeu long et a également perdu de nombreux ballons.

- Tsingaras (2,5) : sorti à la pause, le jeune milieu grec de 21 ans a été transparent en première période. Son remplaçant, le Marocain El Kaddouri, se mettait directement en évidence en redonnant de l'espoir aux Grecs d'une belle frappe dès le retour des vestiaires (47e), puis réalisait une bonne seconde période.

- Kurtic (3,5) : le meilleur buteur du PAOK n'a pas eu l'occasion de se mettre en valeur face aux Olympiens. Plutôt absent devant, il n'était pas précis lorsqu'il tentait des centres, et peu présent au duel.

- Zivkovic (5,5) :après un échec au Benfica, l'espoir déchu du football serbe était arrivé en Grèce en 2020. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives dans cette première édition de l'Europa Conférence League a réalisé un match correct face aux Olympiens. A l'image de son duel avec Kolasinac sur la ligne des six mètres (21e), il n'a pas toujours été dangereux mais il offrait tout de même une belle passe décisive d'une talonnade pour El Kaddouri (47e).

- Douglas Augusto (6) : le milieu brésilien, arrivé des Corinthians en 2019, a réalisé un bon match. Impliqué dans les tâches défensives de son équipe, il n'hésitait pas à aller au contact, commentant quelques fautes (5). Très précis dans ses passes, il était également l'un des dangers de son équipe, comme lorsqu'il éliminait bien sur le côté gauche mais manquait son centre (24e). Il a d'ailleurs subit 3 fautes.

- Biseswar (4) : l'international surinamais remportait la plupart de ses duels mais malgré cela il n'a jamais inquiété la défense des Marseillais. Il réalisait quelques bonnes combinaisons avec ses partenaires comme ce jeu en triangle en première mi-temps qui ne donnait rien au final. Remplacé par Mitrita (75e).

- Akpom (5) : l'anglais formé à Arsenal est prêté par Middlesbrough jusqu'à la fin de la saison au PAOK, auteur de 10 buts cette saison a réalisé un match correct. Il essayait de peser sur la défense marseillaise mais perdait de nombreux duels, comme lorsqu'il était bien repris par Saliba (21e) ou quand il tentait une percée depuis le milieu de terrain (19e). Il manquait l'occasion de l'égalisation sur son face à face avec Mandanda (58e). Remplacé par Colak (75e).

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de l'Olympique de Marseille

Le XI du PAOK Salonique