Inter Milan, Équipe de France : les débuts canons de Marcus Thuram !

Le nouveau prince de Milan. Dans les traces de son père, Lilian, qui aura marqué l’histoire du championnat italien, Marcus Thuram (26 ans) est progressivement en train d’entrer dans le cœur des Nerazzurri. Orphelin de Romelu Lukaku et Edin Džeko, partis respectivement à la Roma et à Fenerbahçe, l’actuel leader de Serie A semble en effet avoir d’ores et déjà trouvé son arme fatale. Performant depuis le début de la saison tant sur le plan individuel que collectif, celui qui compile désormais 2 buts et 3 passes décisives en 4 matches sous le maillot intériste a, une nouvelle fois, marqué les esprits lors du derby della Madonnina.

Un premier derby XXL, un rendement loué !

À son aise dès les premières minutes de cette rencontre de prestige, l’ancien Guingampais s’est premièrement signalé par un travail remarquable sur l’action menant à l’ouverture du score d’Henrikh Mkhitaryan, finalement auteur d’un doublé. Porté par cette entame de match séduisante, Thuram finissait de diviser le Giuseppe Meazza en nettoyant la lucarne de son compatriote Mike Maignan d’une frappe aussi puissante que chirurgicale. Véritable poison pour la défense des Rossoneri, le natif de Parme a, par ailleurs, affiché une très belle complémentarité avec son compère d’attaque, Lautaro Martinez.

Compteur débloqué avec les Bleus…

«J’ai entendu un grand bruit après mon but, un beau bruit. J’espérais pouvoir être tout de suite décisif», déclarait sobrement l’intéressé sur DAZN après le match. Auteur de son premier but avec l’équipe de France, jeudi dernier, lors de la victoire (2-0) des Bleus face à l’Irlande, le buteur droitier d’1m92 confirme ainsi son départ canon et tous les espoirs placés en lui. «Le temps dira s’il peut devenir plus fort que Romelu Lukaku, il doit continuer comme ça, il s’est très bien intégré. Faut dire qu’on le voulait depuis un an. J’avais échangé avec Didier Deschamps, qui m’avait parlé d’un joueur aux grandes qualités sur et en dehors du terrain, et il a effectivement tout de suite su se faire apprécier», remarquait Simone Inzaghi, l’entraîneur de l’Inter, forcément conquis par un tel rendement.

Déjà décisif lors de la large victoire contre la Fiorentina (une réalisation, sa première avec son nouveau club, un penalty provoqué et une passe décisive à destination de Martínez) et à Cagliari (assist pour Denzel Dumfries), Thuram poursuit ainsi son rythme effréné. Pour le plus grand bonheur de l’Inter mais également de Didier Deschamps, présent samedi soir dans les tribunes aux côtés de Guy Stéphan et le père de l’avant-centre. Finalement remplacé par Marko Arnautovic peu après l’heure de jeu (64e), l’international français (12 sélections, 1 but) - certainement fatigué par ces derniers jours intenses - pouvait, quoi qu’il en soit, quitter le terrain avec le sentiment du devoir accompli.

«Un derby milanais, c’est toujours un grand match, on a pu le voir cette semaine. On s’est bien préparé même s’il y avait la sélection. On a fait un bon match, contre une équipe très forte avec le ballon, et on a su les contrer», assurait d’ailleurs Thuram au micro de beIN Sports avant de revenir sur ses débuts en fanfare : «je travaille énormément chaque jour, je tente de dialoguer avec mes coéquipiers, ils m’aident beaucoup aussi. Le fait de parler italien m’aide aussi. Après, ce n’est que le début, on est encore en septembre, la saison sera très longue, il y aura de grandes échéances à venir donc j’essaie de rester concentré, posé et déterminé». La Real Sociedad, que l’Inter défie ce mercredi dans le cadre de la première journée du groupe D de la Ligue des Champions, est en tout cas prévenue…