Diego Costa rejoint Wolverhampton jusqu'à la fin de la saison

Diego Costa retrouve la Premier League. Après avoir résilié son contrat en janvier avec l'Atlético Mineiro, qui courait jusqu'en décembre 2022, l'attaquant espagnol était libre de tout contrat et s'est donc engagé ce lundi avec les Wolverhampton Wanderers. «Les Loups ont obtenu la signature de l'attaquant international expérimenté Diego Costa (34 ans) sur un accord jusqu'à la fin de la saison 2022/23, sous réserve d'une autorisation internationale», précise le communiqué.

Les Wolves s'étaient mis en quête d'un renfort offensif après la blessure de Sasa Kalajdzic (25 ans), victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L’Autrichien, qui avait été recruté lors du dernier jour du mercato contre plus de 17 millions d’euros en provenance de Stuttgart, s’est blessé lors de son premier match de Premier League face à Southampton (1-0). L'ex-attaquant passé par Chelsea et l'Atlético de Madrid aura pour objectif de le remplacer et de se relancer.