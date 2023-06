Chelsea refuse une seconde offre de MU pour Mason Mount

La suite après cette publicité

Si Kai Havertz est en route vers Arsenal, Chelsea fait de la résistance pour Mason Mount. Après avoir refusé une première offre estimée entre 47 et 50 M€, les Blues ont reçu une seconde proposition de la part de Manchester United pour leur milieu de terrain offensif de 24 ans.

Selon les informations de The Athletic, elle serait de 50 M£ (45+5 de bonus), soit environ 58 M€. Chelsea a fait une contre-proposition de 60 M£ (70 M€), plus 5 M£ (5,8 M€) de bonus. Les positions se rapprochent doucement entre les deux directions. Pour rappel, Mount arrive en fin de contrat dans un an au sein de son club formateur.

