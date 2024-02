Heung-min Son envoie un message fort à Kang-in Lee

En pleine tempête après les révélations concernant son altercation avec Heung-min Son lors de la Coupe d’Asie des Nations, Kang-in Lee est plusieurs fois sorti du silence, lui qui est pointé du doigt en Corée du Sud. Hier soir, il a publié un nouveau message d’excuses, lui qui a rendu visite au joueur de Tottenham. «J’ai fait quelque chose que je n’aurais jamais dû faire dans la salle à manger ce jour-là. Quand vous y repensez, c’était juste une action que je n’aurais jamais dû faire. Je suis profondément en colère à propos de ce genre de choses. Respect et dévouement à l’équipe c’est la chose la plus importante mais j’ai manqué à ma mission. Je me suis excusé auprès des autres membres de l’équipe représentative et aux coéquipiers. Je les ai tous contactés chacun d’entre eux. (…) Malgré les attentes et les soutiens, je m’excuse une fois de plus d’avoir déçu les fans de football d’être une image et un personnage exemplaires que je devrais avoir en tant que joueur national coréen. Je sais que j’ai déçu surtout avec tout l’amour que vous m’avez donné. Désormais, je serai un Lee Kang-in qui travaille plus dur et qui se consacre au développement personnel en tant que joueur de football et en tant que personne.»

Le tout était accompagné d’une photo de Son et Lee, qui se sont donc expliqués. Peu rancunier, le joueur des Spurs a aussi assumé sa part de responsabilité. «Je suis sincèrement désolé d’avoir causé des problèmes et je travaillerai encore plus dur pour faire grandir l’équipe nationale. Kang-in a traversé des moments très difficiles après cet incident. S’il vous plaît, pardonnez-lui. Si la même situation se reproduisait, j’agirais de la même façon, car c’est l’un des devoirs du capitaine.» L’incident est donc clos.