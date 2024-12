Lamine Yamal adoubé par la presse espagnole, la colère noire de Pep Guardiola sur deux légendes anglaises

Le Barça reprend des couleurs avec Lamine Yamal

Le Mundo Deportivo met à l’honneur le FC Barcelone. Le Barça a renoué avec son efficacité en dominant Majorque 5-1, brisant sa récente mauvaise passe. Dans cette victoire, Barcelone s’est surtout appuyé sur un Lamine Yamal sensationnel pour écraser son adversaire du soir. Avec « beaucoup de classe », le prodige de 17 ans a transformé la rencontre en provoquant un penalty, délivrant une passe décisive exceptionnelle et générant un autre but. Hansi Flick, conscient de sa « mine d’or », l’a relancé après des semaines d’absence, et Lamine a brillé avec « des extérieurs du pied impressionnants ». Malgré son jeune âge, il incarne déjà "la nouvelle ère" du Barça, et prouve une certaine « Lamine-dépendance* ».

Pe Guardiola s’attaque à deux légendes

En Angleterre, on évoque la colère noire de Pep Guardiola. L’Espagnol a vivement répondu aux critiques de Gary Neville et Jamie Carragher, qui ont évoqué une tension entre lui et Kevin De Bruyne. « Vous pensez que j’aime ne pas faire jouer Kevin ? Le gars le plus talentueux dans le dernier tiers ? », a-t-il lancé sarcastiquement, niant tout problème personnel avec le joueur. Alors que Manchester City traverse une rare crise, Guardiola admet qu’après huit ans avec le même message, il craint que sa voix ne perde son impact. Pour surmonter cette période, il devra faire preuve de leadership psychologique.

Le Real Madrid veut blinder une pépite

Les changements sont attendus sur le terrain pour le Real Madrid, mais aussi en coulisses. Asensio, la pépite du centre de formation des Madrilènes, a un contrat jusqu’en juin 2026 avec une clause libératoire de 50 millions d’euros. Des discussions sur son renouvellement ont eu lieu. Le club a décidé de négocier une prolongation à la fin de la saison. Madrid est confiant quant à la continuité d’Asencio, qui est vu comme un pilier de l’équipe. Ancelotti est satisfait de ses performances et le joueur se concentre sur ses opportunités actuelles d’autant que le club souhaite intégrer encore plus de jeunes talents issus de la Castilla dans l’équipe première.