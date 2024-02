Rafael Leão répond à un supporter raciste

En Italie, les insultes racistes proviennent des tribunes, mais aussi des réseaux sociaux. Les joueurs sont attaqués par les supporters adverses, mais également par leurs propres supporters. Après la défaite de l’AC Milan à Monza (4-2), Rafael Leão a subi des insultes de la part d’un de ses fans. L’internaute italien a publié une story sur Instagram disant : « je ne peux plus te voir, je ne peux plus te supporter. Avec toi sur le terrain, je deviens raciste. Vous me faites chier. Partez au plus vite, vous et ceux qui vous suivent. » Un message auquel Rafael Leão a voulu répondre.

Le Portugais a choisi de ne pas ignorer l’insulte et de répliquer à sa story : « malheureusement, le monde continue à être peuplé de ce genre de personnes qui ont un petit esprit ». L’AC Milan s’est désolé du comportement d’un de ses « supporters » et a apporté son soutien à son ailier gauche via un post sur leurs réseaux sociaux.