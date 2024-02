Serie A : l’AC Milan chute lourdement à Monza

Mauvaise opération pour l’AC Milan. Au sortir d’un succès net et sans bavure face au Stade Rennais en Ligue Europa, le club lombard avait l’opportunité de profiter du faux pas de la Juventus Turin, tenue en échec par Vérone, pour devenir le nouveau dauphin de l’Inter Milan. Face à une équipe de Monza à cheval entre la première et la deuxième partie de tableau, les Rossoneri se sont pris les pieds dans le tapis (3-2).

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Milan 52 25 18 16 4 5 49 31 11 Monza 33 25 -5 8 9 8 25 30

Bousculés par des locaux entreprenants, les hommes de Stefano Pioli se sont littéralement écroulés, et ce, avant la pause. Si Pessina a montré la voie aux siens sur penalty (1-0, 45e), Dany Mota lui a emboîté le pas au terme du temps additionnel de la première période (2-0, 45e+6). Si Giroud a réduit la marque peu après l’heure de jeu (2-1, 65e), l’exclusion de Jović entre-temps (53e) n’a pas arrangé les affaires de l’AC Milan. Buteur à la 88e minute, Pulisic pensait accrocher un nul inespéré. Mais c’était sans compter sur une réaction d’orgueil de dernière minute de Monza qui s’en remettait à Bondo pour l’emporter in extremis (3-2, 90e) avant que Colombo ne scelle définitivement le sort de la partie (4-2, 90e+5). Invaincu depuis le 10 janvier, l’AC Milan met donc fin à sa belle série et s’incline dans ce derby lombard au U-Power Stadium. Avec ce résultat, la formation milanaise reste bloquée au troisième rang.