Serie A : freinée par l’Hélas Vérone, la Juventus laisse filer l’Inter Milan en tête

La Juventus Turin n’avance plus. Après deux défaites de suite, les Bianconeri n’ont pu faire mieux qu’un match nul à Vérone (2-2). Cueillis à froid par Michael Folorunsho et une superbe reprise de volée (11e), les Turinois ont vite réagi grâce à un pénalty de Dusan Vlahovic (28e). Outre son but, le Serbe associé à Kenan Yildiz en attaque, n’a pas réussi à trouver la faille dans la défense de l’Hélas Vérone. En face, les locaux accéléraient dès l’entame de deuxième période. Tijjani Noslin parvenait à transpercer Wojciech Szczesny en faisant passé le ballon entre les jambes du Polonais et redonnait l’avantage à son équipe (52e).

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Juventus 54 25 21 16 6 3 38 17 18 Hellas 20 25 -11 4 8 13 23 34

Mais de nouveau, les Turinois égalisaient rapidement. Cette fois c’est le Français Adrien Rabiot qui permettait à son équipe de recoller après un bel enchaînement (55e). Tandis que l’Argentin Carlos Alcaraz, recruté cet hiver, disputait ses premières minutes de jeu, Chiesa, lui aussi entré en jeu, manquait la balle de match dans le temps additionnel. Ainsi, l’Hélas Vérone récupère un bon point, mais reste dans la zone de relégation. La Juventus patine et peut voir l’AC Milan la dépasser demain si les Milanais gagnent leur match à Monza. Ils perdent surtout du terrain sur l’Inter Milan dans la lutte pour le titre. Désormais à 10 points, avec un match en plus sur l’Inter, le Calcio semble s’éloigner pour de bon.