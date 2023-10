L’affaire Paul Pogba choque l’Europe, le Barça tremble pour Vitor Roque

La Juventus fait déjà ses adieux à Pogba

Paul Pogba est fixé. La contre-expertise a confirmé le contrôle positif du milieu de terrain français. Ce dernier s’expose désormais à de lourdes sanctions et voit sa fin de carrière menacée. La Gazzetta dello Sport semble se réjouir du malheur de la Pioche. «Dehors Pogba», lance le célèbre journal au papier rose. Alors que la Juventus prépare son possible licenciement, le club va pouvoir réaliser une économie de 200M€. Le Français s’apprête à faire ses adieux à la Vieille Dame, voir au monde du foot, si une suspension de 4 ans est confirmée. En Europe, cette affaire fait évidemment les gros titres. «Pogba au bord du gouffre», écrit le quotidien L’Equipe dans ses pages intérieures. En Angleterre, la terrible sentence est mise en avant par le Daily Mirror alors que le journal Sport considère que cette nouvelle éclipse le derby de Turin qui va avoir lieu cet après-midi.

Coup de froid dans le dossier Vitor Roque

En Catalogne, le FC Barcelone a désigné son grand «objectif pour janvier» comme vous pouvez le constater sur la Une du Mundo Deportivo, il s’agit de Vitor Roque. Le Barça est déterminé à faire venir le Brésilien cet hiver, surtout après la blessure de Lewandowski. Pour rentrer dans les clous du fair-play de la Liga, 40M€ seront nécessaires . Les Culés attendent cette somme auprès du fond Libero. Dans ses pages intérieures, le journal Marca explique que les Catalans vont devoir vendre des joueurs s’ils ne trouvent pas cet argent. Pour rappel, l’attaquant de l’Athletico Paranaense a signé pour le club du Barça pour 30M€ fixe plus 31M€ de variables. Ce dernier s’est blessé gravement et devrait revenir fin novembre. En tout cas en Catalogne, on voit en lui un potentiel remplaçant à Robert Lewandowski qui devrait être absent un mois.

Auf Wiedersehen Boateng !

En Allemagne, le Bayern Munich a pris sa décision concernant Jérôme Boateng. Comme vous le savez, le défenseur allemand s’entraînait ces derniers jours avec le Bayern Munich. Une arrivée libre était dans les cordes. Mais comme le placarde le quotidien Bild ce samedi, le Bayern Munich a décidé de ne pas le signer. Par le biais d’un communiqué, le club bavarois a annoncé que «Jérôme Boateng ne reviendra pas dans l’effectif du FC Bayern Munich. Le club a décidé vendredi et en a informé le professionnel de longue date du Bayern (…) Compte tenu de tous les aspects, le FC Bayern a désormais décidé de ne pas recruter Jérôme Boateng. Dans le même temps, en tant que joueur méritant du club, il s’est vu offrir la possibilité de continuer à rester en forme au FC Bayern. Jérôme Boateng semblait en bonne condition physique», peut-on lire. Son profil était particulièrement apprécié par l’entraîneur munichois, Thomas Tuchel. Mais son potentiel retour en Bavière faisait scandale en raison de ses antécédents judiciaires.