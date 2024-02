Gambardella : Aboubaka Dosso, le prometteur gardien qui affole l’OM

Les poings de la victoire. Hier, Aboubaka Dosso a encore enfilé son costume de super héros pour sauver l’Olympique de Marseille. Gardien de l’équipe U19 du club phocéen, il a écoeuré Le Mans en 1/8e de finale de la Coupe Gambardella. Une compétition où le portier âgé de 18 ans brille et impressionne tour après tour. Avant d’en arriver là, le Minot a eu un parcours qui a débuté bien plus au nord de Marseille. Dans la région parisienne plus exactement. Le natif de Saint-Denis a notamment porté les couleurs de l’Académie de Football d’Epinay-sur-Seine. Un club du 93 qu’il a quitté en 2018 pour rejoindre le centre de formation du Stade de Reims avec son frère aîné Charly (né en 2003, joueur de Sochaux), gardien lui aussi.

Comme beaucoup de talents d’Ile-de-France, il a aussi défendu les couleurs du Paris Saint-Germain. Il y a fait ses gammes, lui qui a notamment évolué avec l’équipe U17. Mais il a quitté les Parisiens en juillet 2022 afin de rejoindre la JA Drancy. Il n’y est pas resté longtemps puisque l’OM l’a dragué et convaincu de signer en septembre 2023. Un choix qui peut surprendre venant de la part d’un ancien Titi. Mais les Phocéens, séduits par son talent, ont eu les bons arguments pour le convaincre de venir tenter l’aventure, lui qui a signé pour une année. Toutefois, en cas de bonnes performances, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome se laissent la possibilité de discuter d’une prolongation de contrat.

De Paris à Marseille

Et ils ne vont pas devoir s’éterniser avant de blinder leur jeune talent né en 2006. Gardien titulaire de la formation U19, il a notamment excellé en Coupe Gambardella. Le 14 janvier dernier, il a rayonné lors du 1/32e de finale face au Sporting Club de Toulon. Auteur de nombreuses parades décisives, il a stoppé un pénalty, lui qui a contribué au succès 1 à 0 des siens. Début février, il a encore été précieux pour l’OM lors du choc face au Paris Saint-Germain. Contre son ancien club, Dosso n’a pas eu d’états d’âme. Malgré un but de Gadou encaissé en première période (1-0, 10e), son équipe a réussi à égaliser et a dû participer à une séance de tirs au but. C’est là que le portier de 18 ans, auteur de belles parades durant le match, est entré en scène.

En effet, il a stoppé la tentative de Sangaré. Ce qui a permis à l’OM de se qualifier pour les 1/8e de finale. En pleine réussite, Dosso a alterné le bon et le moins bon hier face au Mans. S’il n’a rien pu faire sur 2 des 3 buts encaissés durant la rencontre (3-3), il a été moins inspiré sur le troisième but adverse, lui qui, sur un corner, a laissé le ballon lui échapper des mains. Ce qui a profité à ses adversaires. En revanche, il a stoppé un pénalty durant la rencontre. Il a aussi été impérial lors de la séance de tirs au but avec notamment 2 tentatives repoussées (6 t.a.b à 5). Véritable héros, celui qui incarne l’avenir de l’OM met tout le monde d’accord. Contacté par nos soins, Karim Attab, journaliste à Maritima et spécialiste de l’OM, nous en a dit plus sur Dosso.

Un avenir à régler

«À l’OM, on estime que c’est un joli coup qui a été réalisé en septembre quand ils l’ont récupéré alors qu’il n’avait pas été gardé par le PSG. Pour l’instant, ce qui est sûr, c’est qu’il fait l’unanimité lors de tous les matches de Gambardella, notamment les trois derniers. En 1/32e de finale, contre Toulon, il a été décisif en arrêtant un pénalty en plein match. Contre le PSG, en 1/16e de finale, je pense que, si ce n’est pas lui, on n’arrive pas à la séance de tirs au but. Et encore, l’OM se qualifie avec un tir au but raté pour les Parisiens. Hier (dimanche, ndlr), franchement, ça a vraiment été exceptionnel car il a été très bon même s’il a fait une faute de main sur le troisième but du Mans. Il a arrêté un pénalty du Mans en plein match puis il a continué à faire son show pendant la séance de tirs au but. Il fait 2 arrêts déterminants, notamment l’avant-dernier pour garder l’OM dans la série et celui qui permet ensuite au capitaine Trigano de marquer sur la fin.»

Karim Attab poursuit à son sujet : «c’est un gardien félin, qui est grand. À mon avis, il va pouvoir continuer avec l’OM. Même si on s’est rendu compte, en ce qui concerne la politique des gardiens chez les jeunes, que Simon Ngapandouetnbu est en fin de contrat et n’a jamais vraiment eu sa chance. Jelle Van Neck est un bon gardien mais pour l’instant mis à part faire des feuilles de match en tribunes, il n’a rien fait véritablement avec l’OM. Mais c’est sûr que quand vous voyez un jeune gardien de 2006, qui prend autant de place dans la cage et a autant d’importance dans le groupe, je pense que la Gambardella et le parcours de l’OM vont encore le mettre en lumière. À partir de ce moment-là, il faudra voir ce que l’OM va lui proposer.» Nul doute que les dirigeants marseillais tenteront de le conserver, lui que beaucoup de fans aimeraient retrouver dans l’équipe première dans quelques années. L’avenir est entre ses gants et les mains de l’OM.