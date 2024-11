LDN : l’Arménie termine deuxième, la Lettonie en barrages

Ce dimanche, certaines nations terminent leur phase de poules de la Ligue des Nations 2024/2025. Dans la Ligue C, le groupe 4 a accouché de son classement final. Déjà promue en Ligue B, la Macédoine du Nord a terminé vaincue en s’imposant 1-0 contre les Iles Féroé grâce à un but de Bojan Miovski peu avant l’heure du jeu. Défaits, les Féringiens terminent à la troisième place de ce groupe, mais sont toutefois maintenus.

Dans le même temps, l’Arménie a arraché sa deuxième place face à la Lettonie et jouera un barrage contre une équipe ayant terminé troisième de Ligue B. Eduard Spertsyan a lancé les Arméniens juste après la pause (48e) avant que Robert Uldrikis égalise par la suite (70e). L’Arménie s’est toutefois imposée 2-1 sur un pion d’Artur Miranyan (74e). Dernière, la Lettonie sera barragiste contre un deuxième de Ligue D puisqu’elle dispose d’un meilleur bilan que le Luxembourg, l’Azerbaïdjan et la Lituanie parmi les troisièmes de Ligue C.