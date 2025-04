L’alcool et la drogue n’ont pas causé la mort de Diego Maradona

Le procès portant sur les circonstances de la mort de Diego Maradona a révélé ce mardi que la légende argentine n’avait aucune trace de drogue ni d’alcool dans son sang au moment de son décès, a affirmé le médecin légiste Ezequiel Ventosi, indique RMC. En revanche, l’Argentin prenait plusieurs médicaments, dont des antidépresseurs, des antiépileptiques, des antipsychotiques et des antinauséeux. L’anatomopathologiste Silvana de Piero a également souligné l’état préoccupant de plusieurs de ses organes : cirrhose du foie, insuffisance rénale, pathologie pulmonaire chronique et signes d’insuffisance cardiaque.

La suite après cette publicité

Ces révélations renforcent l’accusation contre sept membres de l’équipe soignante, jugés pour « homicide avec dol éventuel » et encourant de 8 à 25 ans de prison. Depuis le début du procès, plusieurs témoins ont dénoncé un suivi médical insuffisant, une convalescence mal encadrée et une agonie qui aurait duré plus de 12 heures. Un ancien médecin personnel de Maradona, Alfredo Cahe, avait même déclaré que sa mort aurait pu être évitée avec une surveillance et des soins adaptés en réanimation.