Copa América 2024 : toute l’Argentine tremble pour Lionel Messi !

Alors que les plus grandes nations européennes croisent déjà le fer depuis plusieurs semaines désormais dans un Euro 2024 qui sent bon la poudre, les sélections nationales des deux Amériques ont emboîté le pas et se battent dans cette nouvelle édition différente mais très attendue de cette Copa América 2024 aux Etats-Unis. Après une victoire arrachée contre le Canada (2-0), l’Argentine de Lionel Messi a bataillé durement pour accrocher sa qualification contre le Chili (0-1) : «C’était une victoire méritée. Ce n’était pas facile et elle a été gagnée au moment le moins attendu. L’équipe a continué d’y croire et d’attaquer. L’Argentine, chaque fois que le match devient difficile, elle ne baisse pas les bras. Nous avons cette garantie, car nous devons croire en notre football et continuer à jouer. L’équipe a intégré cela. Nous voulons que l’équipe reste motivée, c’est fondamental», a déclaré Lionel Scaloni. Mais à l’image de la France à l’Euro, tout n’est pas parfait malgré la qualification pour les quarts acquise.

Favorite de la Copa América en tant que tenante du titre et championne du monde, l’Argentine a toujours souhaité placer la barre haute pour envoyer un message à la concurrence et ainsi assoir sa domination totale en Amérique du Sud, à l’heure où le rival brésilien traverse des heures peu glorieuses. Lautaro Martínez, auteur du but de la victoire contre le Chili, expliqué les difficultés dans le jeu de son équipe par le système très défensif des adversaires : «Tout le monde nous joue serré en bas, ils mettent parfois une ligne de cinq et ça devient un peu compliqué». Alexis Mac Allister aussi a précisé que l’Argentine peine à se montrer efficace et réaliste sur le début de la compétition malgré les deux victoires en deux matchs : «C’était un match compliqué à jouer, en face à face sur tout le terrain. C’était un match très dur et nous sommes repartis avec la victoire, ce qui est le plus important». Mais au-delà de l’analyse collective, l’Argentine a tremblé cette nuit et se montre très inquiète pour l’état physique de Lionel Messi, qui a été embêté par plusieurs pépins durant la rencontre.

Zéro but et une gêne physique pour Messi

Alors qu’il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets dans cette Copa América, Lionel Messi semble aussi très touché physiquement. Cela s’est largement vu la nuit dernière contre le Chili. Le numéro 10 a dû faire face à une vraie gêne physique pendant une grande partie de la première mi-temps et après une nouvelle intervention rugueuse avec Gabriel Suazo, la Pulga a déclenché l’alarme et appelé les médecins. Le défenseur toulousain s’est en effet rendu fautif d’un gros tacle appuyé sur Messi, déjà touché, qui a été immédiatement soigné : «Lionel a fini difficilement le match aux côtés de Fideo (Di Maria, ndlr) et Lautaro mais ça allait. Je pense que oui ça ira mais je ne lui ai pas encore parlé. On verra bien dans les prochains jours», a expliqué Scaloni en conférence de presse. Une sortie médiatique pas forcément rassurante. Le staff argentin n’a pas semblé vouloir sortir Lionel Messi, qui est donc resté sur la pelouse. A voir néanmoins si contre le Pérou, dernière journée du groupe A, le natif de Rosario sera laissé au repos étant donné le ticket pour les quarts dans la poche. Au-delà l’aspect des stats décevantes (0 but, 1 passe), Lionel Messi est néanmoins toujours la clef principale de toutes les rencontres de l’Argentine, l’axe central de l’équipe de Scaloni.

Après les soins reçus suite à la faute de Suazo, la légende du FC Barcelone a montré, quelques minutes plus tard, de nouveaux signes de douleur et a commencé à s’étirer pour faire passer ses souffrances physiques. Seule bonne nouvelle dans cette situation, pour la tranquillité d’esprit de Scaloni et de toute l’Albiceleste, Messi a continué à jouer le match sans autre problème supplémentaire, et a même pu se procurer une occasion très nette en fin de rencontre avec un tir du pied gauche qui a touché le poteau des cages défendues par Claudio Bravo : «Cela me dérange un peu, mais j’ai pu finir le match. J’espère que ce n’est rien de grave. C’était au début du premier match. Je n’ai pas senti de pincement mais c’est devenu dur. Il m’était difficile de bouger librement à cause de la gêne. Je verrai comment nous continuons. Je viens ici depuis quelques jours avec un mal de gorge, de la fièvre, peut-être que cela m’a fait des ravages aujourd’hui aussi», a expliqué la Pulga. Comme tous les grands joueurs, Lionel Messi vieillit et peut ainsi souffrir de certaines séquelles physiques en raison du jeu très agressif, rude et intense en Amérique du Sud. A surveiller donc dans les prochaines semaines.