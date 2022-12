Adel Santana Mendy tué par balles à Marseille 

C’est une bien triste nouvelle que nous apprennent les médias en ce 24 décembre. Adel Santana Mendy, joueur d’Aubagne, en National 2, aurait été tué, dans la nuit de vendredi à samedi, selon les informations de La Provence.

La suite après cette publicité

Passé par l’Angleterre, Côte Bleue, Marignane-Gignac et, donc, Aubagne, le joueur de 24 ans aurait succombé d’une blessure par balle dans le 14e arrondissement de Marseille. « Il laissera un grand vide et demeurera à jamais l’un des nôtres. Toutes nos pensées et nos condoléances vont à sa famille », s’est exprimé son club sur les réseaux sociaux.

À lire

Newcastle veut s’offrir un jeune crack brésilien