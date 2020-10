OL : Memphis Depay raconte son transfert raté au Barça

Dimanche dernier, à l'issue du match nul entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium (1-1), Juninho, le directeur sportif de l'OL, expliquait que Memphis Depay, entré en cours de jeu, pouvait encore quitter le navire pour rejoindre le FC Barcelone lors du dernier jour du mercato, lundi dernier. Finalement, le Néerlandais est resté chez les Gones et sera en fin de contrat dans un an.

Un accord aurait même été trouvé entre les deux écuries pour la somme de 5 M€ fixes plus 10 M€ de bonus. Finalement, la Ligue a refusé d'enregistrer le joueur puisque ce dernier faisait exploser la masse salariale déjà conséquente des Blaugranas. Jean-Michel Aulas, lui aussi, avait évoqué ce transfert avorté. Le principal intéressé était resté lui muet, jusqu'à la défaite des Oranje, ce mercredi, contre le Mexique en match amical (0-1).

Memphis ne lâche pas l'affaire

« La vie fonctionne comme il se doit. Le transfert était assez proche, oui. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans tous les détails, mais certaines règles l'ont malheureusement empêché. Mais je crois que tout arrive pour une raison », a-t-il commencé à déclarer dans des propos rapportés par Voetbal International. Mais l'attaquant ne s'est pas arrêté en si bon chemin et ne désespère pas.

« Je me concentre maintenant sur l'Olympique Lyonnais et je veux y être à nouveau important. Ensuite, nous verrons comment les choses iront par la suite. Si je fais mon truc, l'intérêt peut toujours être là. Je dois juste actionner l'interrupteur maintenant », a-t-il ainsi poursuivi. Et si le Barça arrivait à dégraisser et revenait à la charge au cours du mercato de janvier ?